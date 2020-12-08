Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело из-за попытки захватить здание консульства в Одессе. Следствие установило, что махинации проводили в интересах влиятельных молдаван.

Почему правоохранители возбудили уголовное дело

Министерство иностранных дел и европейской интеграции и рабочая группа в махинациях выполняли роль оценщиков недвижимости. Об этом сообщает TV8.

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Прокуроры установили, что 27 февраля 2019 года решением правительства государственную недвижимость передали в частную собственность, заключив соответствующий договор.

По информации следствия, стоимость недвижимости, где расположено консульство Молдовы, составляет примерно 450 526 долларов. А участок земли стоит 1 312 000 долларов.

В то же время министерство и рабочая группа оценили дом в 520 000 долларов.

Официальные лица, которые принимали решения, действовали в интересах влиятельных людей из Молдовы и сделали попытку захватить здание консульства Молдовы в Одессе и право распоряжаться землей,

– заявили в Генпрокуратуре.

И добавили, что в обмен они получили недвижимое имущество с разницей в цене примерно 360 000 долларов.

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