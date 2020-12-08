В Молдове открыли дело из-за попытки захватить консульство в Одессе
Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело из-за попытки захватить здание консульства в Одессе. Следствие установило, что махинации проводили в интересах влиятельных молдаван.
Почему правоохранители возбудили уголовное дело
Министерство иностранных дел и европейской интеграции и рабочая группа в махинациях выполняли роль оценщиков недвижимости. Об этом сообщает TV8.
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Прокуроры установили, что 27 февраля 2019 года решением правительства государственную недвижимость передали в частную собственность, заключив соответствующий договор.
По информации следствия, стоимость недвижимости, где расположено консульство Молдовы, составляет примерно 450 526 долларов. А участок земли стоит 1 312 000 долларов.
В то же время министерство и рабочая группа оценили дом в 520 000 долларов.
Официальные лица, которые принимали решения, действовали в интересах влиятельных людей из Молдовы и сделали попытку захватить здание консульства Молдовы в Одессе и право распоряжаться землей,
– заявили в Генпрокуратуре.
И добавили, что в обмен они получили недвижимое имущество с разницей в цене примерно 360 000 долларов.
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Ситуация с Консульством Молдовы в Одессе: что известно
- Расположен на территории санатория "Молдова".
- Его площадь составляет примерно 40 соток.
- Рабочая группа и министерство иностранных дел обязали консульство переехать в 2-этажный дом, площадь которого в 10 раз меньше.
- В июле 2020 года правительство Кику отменило решение правительства от 2018 года о переводе консульства в другой дом.
- Однако суд сектора Рышкановка сохранил силу решения №142 от февраля 2019 года.
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