В Молдове стартовал 2 тур выборов президента: как голосовали Санду и Додон
В Молдове 15 ноября проходит 2 тур президентских выборов. За пост лидера страны борются действующий президент Игорь Додон и Майя Санду.
Избирательные участки заработали в 7:00 и закроются в 21:00. Об этом сообщает News Maker.
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Как голосовали кандидаты
Санду посетила избирательный участок в 9:00. Кандидат заявила, что сегодня люди выбирают свое будущее на ближайшие 4 года. Кроме того, политик подчеркнула: люди получили шанс наказать тех, кто их обворовывал и обманывал, а также довел до бедности.
Я голосовала за перемены, за Молдову, которой мы все будем гордиться, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтра и будут счастливы со своими семьями,
– отметила Санду.
Майя Санду голосует на выборах: смотрите видео
Додон пришел на избирательный участок в сопровождении жены Галины. Президент призвал избирателей быть максимально активными, ведь только вместе можно решать судьбу народа. Додон подчеркнул, что голосовал за "стабильность и независимость" Молдовы.
"Я голосовал за мир. Нельзя разделять людей на своих и чужих. Я голосовал за справедливость, за развитую экономику, за православные ценности", – заявил Додон.
Выборы в Молдове: что известно
- 1 ноября в Молдове состоялись очередные выборы президента.
- Всего на пост президента баллотировались 8 кандидатов.
- Явка на выборах составила 42,76%.
- Во второй тур вышли Майя Санду (36,16% голосов избирателей) и Игорь Додон (32,61% голосов избирателей).
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