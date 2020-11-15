В Молдове 15 ноября проходит 2 тур президентских выборов. За пост лидера страны борются действующий президент Игорь Додон и Майя Санду.

Избирательные участки заработали в 7:00 и закроются в 21:00. Об этом сообщает News Maker.

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Как голосовали кандидаты

Санду посетила избирательный участок в 9:00. Кандидат заявила, что сегодня люди выбирают свое будущее на ближайшие 4 года. Кроме того, политик подчеркнула: люди получили шанс наказать тех, кто их обворовывал и обманывал, а также довел до бедности.

Я голосовала за перемены, за Молдову, которой мы все будем гордиться, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтра и будут счастливы со своими семьями,

– отметила Санду.

Майя Санду голосует на выборах: смотрите видео

Додон пришел на избирательный участок в сопровождении жены Галины. Президент призвал избирателей быть максимально активными, ведь только вместе можно решать судьбу народа. Додон подчеркнул, что голосовал за "стабильность и независимость" Молдовы.

"Я голосовал за мир. Нельзя разделять людей на своих и чужих. Я голосовал за справедливость, за развитую экономику, за православные ценности", – заявил Додон.

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