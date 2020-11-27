Чрезвычайное положение до 2021 года: из-за COVID-19 в Молдове расширили ряд запретов
Молдова вводит чрезвычайное положение из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Он будет действовать с 30 ноября 2020 до 15 января 2021 года.
Соответствующее решение приняли на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Об этом сообщает Newsmaker.
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Какие правила будут действовать в Молдове
- С 28 ноября запретят работу ночных клубов и караоке.
- С 30 ноября ограничат график работы заведений общественного питания. Бары, рестораны и кафе смогут работать с 22:00 до 7:00 исключительно в режиме доставки.
- Кроме того, в стране запретят проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады.
- Запретят также работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.
- В общественных местах не могут собираться более 3 человек.
- Люди в возрасте от 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.
- Всем организациям при возможности рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы.
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