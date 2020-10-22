Уже не первую неделю ходят слухи о возможном распаде фракции "Слуга народа". Если это произойдет и президент не будет иметь четкого большинства в парламенте, то Верховную Раду могут распустить.

И все будет зависеть от рейтингов президента. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

Важно Медийная практика в стиле "Партии регионов", – журналист о большом интервью Зеленского

Он напомнил, что президент Зеленский ранее уже говорил, что знает как это сделать и вполне может распустить Раду. Однако сейчас все ищут какие-то глобальные причины, хотя все гораздо проще.

У Зеленского одна проблема – сам Зеленский и его рейтинги и шансы. И само монобольшинство "держится" на рейтинге Зеленского,

– считает Рыбачук.

Поэтому, по его словам, можно прогнозировать, что решение о роспуске будут принимать исходя из того, поможет ли это Зеленскому удержаться на политическом плаву.

Как долго Владимир Зеленский сможет удерживать монобольшинство вместе

Сможет ли удержать президент монобольшинство зависит не только от того, что может пообещать президент Зеленский, но и от Коломойского, который может иметь коалицию внутри "Слуги народа".

Все будет зависеть от нескольких факторов:

того, что может предложить Коломойский своей группе; какие будут результаты на местных выборах; сколько наберет новорожденная партия "За майбутнє".

Однако ожидать, что рейтинг Зеленского снова будет заоблачным – трудно. И на следующих голосованиях это будет заметно.

Больше об этом и о формировании коалиции – смотрите в видео 24 канала:​