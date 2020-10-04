Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уверен, что депутаты президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде доверяют полностью Зеленскому. Это особенно заметно, по его словам, на голосованиях.

А разные позиции депутатов во время голосований "свидетельствуют о демократии и развитии партии". Об этом говорится на официальной странице пресс-службы главы государства.

Обратите внимание Депутаты не приходят в Раду из-за выборов: показатель посещаемости рекордно снизился

По его словам, людей в партии объединяет одна вещь – то, что Зеленский стал президентом.

Для этой партии, для каждого ее члена человеком-лидером является президент Зеленский. Они и в дальнейшем на 100% доверяют этому человеку. Это самое главное. И он сегодня является тем человеком и тем лидером, вокруг которого существует монолитность этой партии,

– сказал Ермак.

О голосовании

Ермак считает, что иногда расхождения во мнениях – это хорошо. Но когда речь идет о принципиальных вопросах, то партия сохраняет свою монолитность.

Об отдельных депутатах и их заявлениях

Иногда отдельные заявления депутатов монобольшинства плохо влияют на общий рейтинг партии и президента. Сейчас руководители фракции и партии ведут работу по коммуникации. Ермак объяснил: большинство нынешних парламентариев никогда не были в большой политике и не всегда понимают, что каждое сказанное ими слово будет под пристальным вниманием.

Справка. По данным КИУ, с начала 2020 года у депутатов монобольшинства показатели поддержки решений Верховной Рады ухудшились. В период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги народа". А с января по июль 2020 года показатель поддержки снизился до 220 депутатов.