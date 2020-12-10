Дмитрий Разумков пока не считает реальным переформатирование монобольшинства "Слуги народа" в парламенте. Фракция набирает достаточное количество голосов за различные законопроекты.

Есть законопроекты, которые делят фракцию в определенной пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Об этом спикер Разумков заявил в эфире "5 канала".

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А так по результатам голосования – 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует,

– подчеркнул спикер.

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