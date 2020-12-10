Монобольшинство сегодня существует, – Разумков о "Слуге народа"
Дмитрий Разумков пока не считает реальным переформатирование монобольшинства "Слуги народа" в парламенте. Фракция набирает достаточное количество голосов за различные законопроекты.
Есть законопроекты, которые делят фракцию в определенной пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Об этом спикер Разумков заявил в эфире "5 канала".
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А так по результатам голосования – 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует,
– подчеркнул спикер.
Что еще сказал Разумков
- Он пока не знает, как будет работать Рада во время локдауна.
- Ситуация с коронавирусом в парламенте довольно сложная. Сейчас COVID-19 заразилось много нардепов. Однако спикер заявил, что он уверен: во время локдауна Рада будет работать.
- Ни разу Рада не уходила на карантин. Однако во время предыдущего локдауна ее работу частично переформатировали.
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