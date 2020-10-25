Морг в российском Новокузнецке полностью завален черными мешками с трупами людей, которые умерли от коронавируса COVID-19. Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

Автор показывает чистую зону, а затем выходит в коридор, где на полу лежат черные мешки. Кадры опубликовали в телеграм-канале "Лепра".

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"Это у нас коридор, здесь завал. Это секционный зал – все в трупах. Трупы повсюду. Можно упасть. Приходится ходить по головам", – заметил автор видео.

Ситуация в морге Новокузнецка / осторожно, видео содержит кадры 18+!

В Министерстве здравоохранения региона подтвердили, что тела на видео действительно являются телами умерших от COVID-19 и пневмонии. "Учитывая увеличение количества больных за последние 3 недели, растет и количество летальных исходов", – отметили в ведомстве.

Почему тела не забирают

А также пояснили, что родственники умерших не имеют возможности забрать тела, так как находятся на карантине. Кроме этого, влияет также и дефицит кадров врачей-патологоанатомов.

Для решения проблемы сейчас проводят точечный ремонт помещения морга, монтируют дополнительные поверхности для хранения тел. Родственникам умерших пообещали оказать поддержку в организации похорон.

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