"Трупы повсюду": российский морг завален умершими от коронавируса – видео 18+
Морг в российском Новокузнецке полностью завален черными мешками с трупами людей, которые умерли от коронавируса COVID-19. Соответствующее видео распространяют в соцсетях.
Автор показывает чистую зону, а затем выходит в коридор, где на полу лежат черные мешки. Кадры опубликовали в телеграм-канале "Лепра".
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"Это у нас коридор, здесь завал. Это секционный зал – все в трупах. Трупы повсюду. Можно упасть. Приходится ходить по головам", – заметил автор видео.
Ситуация в морге Новокузнецка / осторожно, видео содержит кадры 18+!
В Министерстве здравоохранения региона подтвердили, что тела на видео действительно являются телами умерших от COVID-19 и пневмонии. "Учитывая увеличение количества больных за последние 3 недели, растет и количество летальных исходов", – отметили в ведомстве.
Почему тела не забирают
А также пояснили, что родственники умерших не имеют возможности забрать тела, так как находятся на карантине. Кроме этого, влияет также и дефицит кадров врачей-патологоанатомов.
Для решения проблемы сейчас проводят точечный ремонт помещения морга, монтируют дополнительные поверхности для хранения тел. Родственникам умерших пообещали оказать поддержку в организации похорон.
Коронавирус в России: основное
- По официальной статистике, по состоянию на 25 октября в России зафиксировали 1 503 652 случая коронавируса СOVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 25,875 человека. Выздоровели 1 132 790 пациентов.
- Официальные данные о смертности от болезни в РФ значительно ниже, чем в других странах, где наблюдается похожая эпидемиологической ситуациея. Расследование нескольких иностранных информагентств подтвердили, что эти цифры занижены.