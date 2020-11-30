Зима в Украине начнется с похолодания. Ночью почти по всей территории прогнозируют мороз. Однако холоднее всего будет в западных областях – до -11 градусов.

В первый зимний день в Украине ударит мороз. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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Ниже 0 столбики термометров опустятся почти по всей стране.

В восточных, центральных и южных областях ночью температура составит -1...-3 градуса, днем – 0...+2 градуса.

Зато значительно холоднее ночью будет на западе – -9...-11 градусов, а также на севере – -3...-5 градусов. Днем воздух прогреется до 0 ... + 2 градусов.

Плюсовая температура будет в таких областях:

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Крыма.

Снег или мокрый снег будет падать в Винницкой, Одесской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – осадков не ожидают.

Обратите внимание! В Украине 30 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий. В южных и центральных областях будет падать мокрый снег и дождь. Кроме того, на юге и востоке будут дуть сильные ветры. А на большинстве территорий местами будет гололедица на дорогах.

Какая погода будет в Украине зимой