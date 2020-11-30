В первый день зимы прогнозируют мороз до -11 градусов: где будет холоднее всего
Зима в Украине начнется с похолодания. Ночью почти по всей территории прогнозируют мороз. Однако холоднее всего будет в западных областях – до -11 градусов.
В первый зимний день в Украине ударит мороз. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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Ниже 0 столбики термометров опустятся почти по всей стране.
В восточных, центральных и южных областях ночью температура составит -1...-3 градуса, днем – 0...+2 градуса.
Зато значительно холоднее ночью будет на западе – -9...-11 градусов, а также на севере – -3...-5 градусов. Днем воздух прогреется до 0 ... + 2 градусов.
Плюсовая температура будет в таких областях:
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Крыма.
Снег или мокрый снег будет падать в Винницкой, Одесской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории – осадков не ожидают.
Какая погода будет в Украине зимой
- По словам синоптика Леонида Горбаня, зимой погода будет периодически меняться. В декабре ожидают значительные осадки, а в январе – оттепель.
- Средняя температура в начале декабря составит +4...+5 градусов. Однако возможны также и морозы. В течение месяца периодически будет идти снег.
- В январе днем столбики термометров будут подниматься выше 0 градусов, ночью – морозы.
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