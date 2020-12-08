В Украину на несколько дней придет относительно теплая погода. В некоторых регионах даже обещают до 12 градусов тепла. Правда, ночью будет холодно.

Так, сухой мороз заменит теплый воздух. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Если 9 декабря на территории Украины будет преимущественно мороз, то с 10 декабря обещают до 12 градусов тепла.

В четверг, 10 декабря, на Правобережье прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории осадков не будет.

Где будет теплее всего

В северных и восточных областях будет прохладно. На востоке и северо-востоке – -3...+2 градуса. На западе и юге – без мороза, только до +7 градусов. В Одесской области будет теплее всего – +7...+12 градусов.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде днем ​​в Киеве. Температура воздуха будет держаться на уровне нуля.

Долго ли будет тепло

Прогнозируют, что температура выше нуля продержится в Украине до конца недели. Хотя ночью столбики термометров будут опускаться.

К слову, кроме потепления, также предупреждают о сильных морозах во время первого месяца зимы.

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