Мошенник украл 140 тысяч с карты и жизнь ребенка – эти деньги собирали на лечение
Злоумышленник сознательно и цинично обманул женщину, которая собирала деньги на лечение дочери: сделал вид, что хочет помочь, а вместо этого украл с ее карточки 140 тысяч гривен. Жулика задержали, но ребенок умер.
Задержанному мужчине, который украл крупную сумму денег с карточки пострадавшей, вскоре изберут меру пресечения. Об этом сообщила Киберполиция на официальном сайте и полиция Кировоградской области.
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Как мошенник смог украсть деньги с карточки
- 32-летний мужчина позвонил женщине, которая собирала деньги на лечение дочери.
- Он представился помощником чиновника, который руководит благотворительной организацией, и предложил помощь.
- Тогда попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников.
- Зачем ему эти номера – объяснил: чтобы убедиться, что семье действительно нужны деньги на лечение ребенка.
- Получив номера, спокойно заблокировал номер женщины и перевыпустил сим-карту.
- С этой сим-карты злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу потерпевшей.
- А в итоге перевел деньги со счета женщины на свой счет.
- По предварительным данным, речь идет о 140 тысячах гривен.
Как накажут злоумышленника
- "Из-за недостатка денег на лечение ребенок умер", – рассказали в полиции.
- Но повлияет ли этот факт на итоговое наказание злоумышленника – неизвестно.
- В его доме и автомобиле провели обыски и изъяли доказательства.
- Уголовное производство начали по части 3 статьи 190 УК о мошенничестве.
- Наказывают за такое тюремным заключением до 8 лет.
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