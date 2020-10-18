Злоумышленник сознательно и цинично обманул женщину, которая собирала деньги на лечение дочери: сделал вид, что хочет помочь, а вместо этого украл с ее карточки 140 тысяч гривен. Жулика задержали, но ребенок умер.

Задержанному мужчине, который украл крупную сумму денег с карточки пострадавшей, вскоре изберут меру пресечения. Об этом сообщила Киберполиция на официальном сайте и полиция Кировоградской области.

Обратите внимание Ежемесячно 3 миллиона: СБУ разоблачила мошенников, которые воровали деньги со счетов

Как мошенник смог украсть деньги с карточки

32-летний мужчина позвонил женщине, которая собирала деньги на лечение дочери.

Он представился помощником чиновника , который руководит благотворительной организацией, и предложил помощь.

Тогда попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников.

Зачем ему эти номера – объяснил: чтобы убедиться, что семье действительно нужны деньги на лечение ребенка.

Получив номера, спокойно заблокировал номер женщины и перевыпустил сим-карту.

С этой сим-карты злоумышленник получил доступ к интернет-банкингу потерпевшей.

А в итоге перевел деньги со счета женщины на свой счет.

По предварительным данным, речь идет о 140 тысячах гривен.

Как накажут злоумышленника

"Из-за недостатка денег на лечение ребенок умер", – рассказали в полиции.

Но повлияет ли этот факт на итоговое наказание злоумышленника – неизвестно.

В его доме и автомобиле провели обыски и изъяли доказательства.

Уголовное производство начали по части 3 статьи 190 УК о мошенничестве.

Наказывают за такое тюремным заключением до 8 лет.

Мошенник украл деньги, которые собирали на лечение ребенка: видео НПУ