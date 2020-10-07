Сеть парфюмерных магазинов BROCARD призывает потребителей не стать жертвой онлайн-аферистов. В рекламе "грандиозных распродаж", наводнившей интернет и социальные сети, незаконно используется имя известного бренда.

Мошенники предлагают элитную парфюмерия и косметику мировых брендов по нереально низким ценам якобы от имени BROCARD – в оформлении рекламных объявлений используются фото магазинов и фирменный стиль сети. Однако, перейдя по ссылке, пользователь попадает не в официальный онлайн-магазин ритейлера, а на сайт-фальшивку, созданный специально под "акцию". Представленные на такой площадке продукты в большинстве случаев являются фальсификатом сомнительного качества, не имеющим ничего общего с оригинальной продукцией мировых брендов.

"Поддельная косметически-парфюмерная продукция может нанести серьезный вред вашему здоровью", – предупреждают в пресс-службе компании. При этом возможности предъявить претензии по поводу низкого качества приобретенных товаров у покупателя не будет, поскольку подобные сайты не указывают ни названия компании-продавца, ни какой-либо контактной информации.

Чтобы не стать жертвой аферистов, следует обратить внимание на домен и адрес в строке браузера. Фактический адрес сайта не должен отличаться от адреса, указанного в ссылке, по которой вы на него перешли. То есть, если в рекламе фигурирует имя Brocard, вы должны попасть именно на официальный сайт компании. Учтите, сайты всех крупных игроков украинского рынка имеют формат "название.ua". Поэтому не стоит доверять сайтам, зарегистрированным на свободных доменах: com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и т.д. Если сайт имеет российское, американское, немецкое или китайское доменное имя (.ru, .us, .to, .ca и т.п.), это также повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал, если все страницы сайта имеют одинаковый web-адрес

Оформление сайта также очень показательно. Если в глаза бросаются многочисленные ошибки и опечатки, а дизайн кажется вам "кривым" и кустарным, это серьезный повод задуматься. Тратить время и деньги на оформление аферистам нет смысла, их цель – заманить наивного покупателя низкой ценой, получить его деньги и исчезнуть.

Помимо вышеперечисленных технических моментов, пользователя должна насторожить неправдоподобно низкая цена на продукцию дорогих брендов. Не верьте в сказки о ликвидации склада, распродажи конфиската или супервыгодной акции "три элитных парфюма по цене одного". Оригинальная продукция топовых мировых брендов не может продаваться по 12-15 евро.

"Будьте рассудительными! Не доверяйте сомнительной рекламе и "аттракционам невиданной щедрости", – говорится в заявлении "Брокард Украина". – Мы можем гарантировать качество и оригинальность продукции только при условии заказов в наших официальных сайтах Brocard.ua и Letu.ua или приобретения товаров в магазинах BROCARD, M.A.C, Kiehl’s".



Если вы увидите подозрительные объявления якобы от имени BROCARD, сообщайте об этом в компанию любым удобным способом (горячая линия, письмо на почту [email protected], сообщения в социальных сетях) или используйте функцию "пожаловаться на рекламу" в социальных сетях, – призывают в компании.

Официальные ресурсы сети BROCARD можно посмотреть по ссылке.