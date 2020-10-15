Индию накрыло мощное наводнение: жертвы, разрушенные дома и смытые в озеро авто, – фото, видео
Юг Индии охватило масштабное наводнение. Там обрушились несколько домов, а примерно 30 автомобилей потоком воды смыло в озеро. Кроме того, стихия унесла жизни по меньшей мере 15 человек.
Наводнения в Индии: в нескольких штатах масштабные разрушения
Последний раз столь мощные ливни в регионе были два десятилетия назад, говорят синоптики. Об этом сообщает Floodlist.
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В результате непогоды в штате Телангана многие местные жители остались без электричества.
Столица Теланганы, Хайдарабад, является одной из наиболее пострадавших территорий. Там обрушились несколько домов. Кроме того, мощные потоки воды смыли в озеро примерно 30 автомобилей. Более тысячи человек удалось эвакуировать.
В Андхра-Прадеш повреждены дороги, примерно 150 тысяч человек остаются без света. Кроме того, сотни домов повреждены или разрушены, а тысячи людей эвакуировали. Похожая ситуация и в штатах Карнатака и Махараштра.
Есть жертвы наводнений
Всего в результате наводнения и дождей с 12 октября погибли по меньшей мере 15 человек. Власти призывают жителей оставаться в помещениях и сохранять осторожность, поскольку в ближайшие дни ожидается сильнейшее количество осадков.
Масштабные наводнения в Индии: фото из твиттера
Индию накрыли наводнения: смотрите видео
Больше всего от наводнений пострадал индийский штат Телангана: смотрите карту