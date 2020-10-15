Юг Индии охватило масштабное наводнение. Там обрушились несколько домов, а примерно 30 автомобилей потоком воды смыло в озеро. Кроме того, стихия унесла жизни по меньшей мере 15 человек.

Наводнения в Индии: в нескольких штатах масштабные разрушения

Последний раз столь мощные ливни в регионе были два десятилетия назад, говорят синоптики. Об этом сообщает Floodlist.

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В результате непогоды в штате Телангана многие местные жители остались без электричества.

Столица Теланганы, Хайдарабад, является одной из наиболее пострадавших территорий. Там обрушились несколько домов. Кроме того, мощные потоки воды смыли в озеро примерно 30 автомобилей. Более тысячи человек удалось эвакуировать.

В Андхра-Прадеш повреждены дороги, примерно 150 тысяч человек остаются без света. Кроме того, сотни домов повреждены или разрушены, а тысячи людей эвакуировали. Похожая ситуация и в штатах Карнатака и Махараштра.

Есть жертвы наводнений

Всего в результате наводнения и дождей с 12 октября погибли по меньшей мере 15 человек. Власти призывают жителей оставаться в помещениях и сохранять осторожность, поскольку в ближайшие дни ожидается сильнейшее количество осадков.

Масштабные наводнения в Индии: фото из твиттера

Индию накрыли наводнения: смотрите видео

Most frightening video of a man being washed away in the force of the flood waters at #Barkas near #Falaknuma; not very sure if he could be rescued; unimaginable that regular roads can look like fast-flowing streams #HyderabadRains; video shared by Ruby channel @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/iS1LvvZ6ki — Uma Sudhir (@umasudhir) October 14, 2020

A red car racing at high speed backwards, with no driver or passenger sitting inside... said to be from New Bowenpally #HyderabadFloods #HyderabadRains @ndtv @ndtvindia This has a sequel... pic.twitter.com/W7zkVAQAMi — Uma Sudhir (@umasudhir) October 14, 2020

Больше всего от наводнений пострадал индийский штат Телангана: смотрите карту