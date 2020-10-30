Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции. Эпицентр стихии был в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. В то же время в Греции также ощутили сильные подземные толчки.

По предварительным данным, землетрясение произошло в Эгейском море на глубине 16,5 километров. В то же время греческие СМИ сообщают, что толчки ощущались в Афинах, информирует издание Haberturk.

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Что известно о землетрясении в Турции

Пока информации о погибших не поступало. В то же время многие могут находиться под завалами. Землетрясение разрушило десятки домов.

Также сообщается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло огромной волной – вода сносит все на своем пути.

В то же время известно о первых пострадавших на греческом острове Самос.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже выразил соболезнования согражданам, пострадавшим в результате землетрясения в Измире.

Смотрите видео последствий землетрясения в турецком Измире:

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktühttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Землетрясение у берегов Турции и Греции: карта