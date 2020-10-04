Север Италии накрыли мощные наводнения. По меньшей мере 5 человек погибли, количество пропавших без вести пока неизвестно.

За сутки 3 октября количество осадков побило исторический рекорд 1958 года. Из-за непогоды местные реки вышли из берегов, мосты и дороги разрушены, сообщает Corriere della Sera.

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Самая сложная ситуация в Пьемонте и Валь-д'Аоста. Там под воду ушла вереница небольших горных городков. За несколько часов выпало до полметра осадков. Это рекордный показатель за последние 65 лет.

Что известно о жертвах

Спасатели выловили из реки тело 36-летнего мужчины, машина которого слетела в реку еще 2 октября. Его брату удалось выжить: он сумел выплыть.

Кроме того, спасатели нашли тело полицейского, который вышел на пробежку и пропал.

По мнению правоохранителей, тело третьего погибшего (его также выловили из реки – 24 канал) вода могла принести еще из Франции. Из-за непогоды во Французских Альпах пропали без вести 18 человек.

Спасателям удалось спасти 17 человек, которые после оползня оказались в ловушке на вершине горы. Их эвакуировал вертолет, сейчас они в безопасности.

Что происходит в Италии

Масштабные ливни на севере Италии начались 2 октября.

Регионы Пьемонт и Лигурия просят ввести чрезвычайную ситуацию из-за убытков, которые нанесла непогода.

Десятки городков и деревень оказались отрезанными от цивилизации. Сейчас там работают спасатели. Они расчищают дороги, чтобы туда смогли проехать волонтеры с продуктами и медики.

Разрушены дороги и мосты.

Синоптики предупреждают, что в регионе в ближайшие сутки могут продолжиться сильные ливни.



Последствия непогоды в Италии / Фото Limone24



Мощные ливни в Италии / Фото Limone24

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