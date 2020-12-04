Мощный взрыв на нефтяном заводе в ЮАР – фото, видео
В пятницу, 4 декабря, в Южно-Африканской Республике произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадало по меньшей мере семь человек.
Чрезвычайное происшествие произошло в городе Дурбан на предприятии нефтяной компании Engen. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.
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Что известно о взрыве
Взрыв прогремел на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе ЮАР. На предприятии произошел пожар примерно в 7:10 утра (по местному времени). Огонь удалось потушить к 8:45.
Мощный взрыв на нефтяном предприятии ЮАР / Скриншот с видео
Есть ли жертвы
По словам врачей, семеро госпитализированных – работники компании. Представитель службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберт Маккензи подтвердил, что состояние пострадавших стабильное. В больницу попали:
- шесть человек с отравлением дымом;
- еще один человек с повреждением бедра во время падения, пытаясь спастись от огня.
Очевидцы сняли видео с места происшествия. На нем был виден большой столб черного дыма, который поднимался в небо, а также высокое пламя.
Последствия инцидента
Вследствие этого, пожар распространился на соседний многоквартирный дом, но его удалось потушить.
Огонь перекинулся на жилой дом / Скриншот с видео
Никто из жителей дома не пострадал. Пресс-служба компании Engen заверила, что причины чрезвычайного происшествия будут устанавливать.
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