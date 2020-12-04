В пятницу, 4 декабря, в Южно-Африканской Республике произошел взрыв на заводе по переработке нефти. Пострадало по меньшей мере семь человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Дурбан на предприятии нефтяной компании Engen. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.

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Что известно о взрыве

Взрыв прогремел на втором по величине нефтеперерабатывающем заводе ЮАР. На предприятии произошел пожар примерно в 7:10 утра (по местному времени). Огонь удалось потушить к 8:45.



Мощный взрыв на нефтяном предприятии ЮАР / Скриншот с видео

Есть ли жертвы

По словам врачей, семеро госпитализированных – работники компании. Представитель службы скорой медицинской помощи провинции Квазулу-Натал Роберт Маккензи подтвердил, что состояние пострадавших стабильное. В больницу попали:

шесть человек с отравлением дымом;

еще один человек с повреждением бедра во время падения, пытаясь спастись от огня.

Очевидцы сняли видео с места происшествия. На нем был виден большой столб черного дыма, который поднимался в небо, а также высокое пламя.

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt — Dasen Thathiah (@DasenThathiah) December 4, 2020

Последствия инцидента

Вследствие этого, пожар распространился на соседний многоквартирный дом, но его удалось потушить.



Огонь перекинулся на жилой дом / Скриншот с видео

Никто из жителей дома не пострадал. Пресс-служба компании Engen заверила, что причины чрезвычайного происшествия будут устанавливать.

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The Fire Department has worked to extinguish flames, following an explosion at the Engen Oil Refinery along Tara Road #Durban



The plant has been vacated, with 6 workers having since been treated for smoke inhalation.



No injuries or fatalities reported yet.



: Supplied pic.twitter.com/mLdau7W4d7 — Jarryd Subroyen (@JJSubroyen) December 4, 2020