В ливанском Бейруте 9 октября вновь прогремел сильный взрыв, который вызвал сильный пожар. По данным местных СМИ, по меньшей мере 4 человек погибли, еще 9 – получили ранения. Им оказывают помощь представители Красного Креста.

Взрыв произошел возле пекарни в жилом квартале Тарик-эль-Джедид на западе Бейрута. По предварительным данным, взорвался бак с дизельным топливом. Об этом сообщает ливанский Красный Крест.

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Местные жители рассказали, что примерно в 20:30 ощутили ударную волну в собственных домах. На место взрыва прибыли военные и службы экстренной помощи.

Люди помогают пожарным тушить пламя на улице. Многие магазины и дома повреждены. По словам очевидцев, волонтеры проводят обыски завалов, чтобы проверить, не оказался ли кто-то в ловушке.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020



Группа людей убегает с места взрыва в безопасное место / Скриншот с видео



Дым от пожара виден издалека / Фото из соцсетей



Издание Харам Scoop сообщает, что гражданская оборона эвакуировала большое количество жителей из соседних зданий после того, как на конструкции появились трещины.

Бейрут до сих пор оправляется от разрушительного взрыва, который случился в местном порту 4 августа. Известно о более 6 тысяч пострадавших и по меньшей мере 190 погибших. Подробнее – по ссылке.