В Бейруте снова прогремел мощный взрыв: по меньшей мере 4 погибших – фото, видео
В ливанском Бейруте 9 октября вновь прогремел сильный взрыв, который вызвал сильный пожар. По данным местных СМИ, по меньшей мере 4 человек погибли, еще 9 – получили ранения. Им оказывают помощь представители Красного Креста.
Взрыв произошел возле пекарни в жилом квартале Тарик-эль-Джедид на западе Бейрута. По предварительным данным, взорвался бак с дизельным топливом. Об этом сообщает ливанский Красный Крест.
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Местные жители рассказали, что примерно в 20:30 ощутили ударную волну в собственных домах. На место взрыва прибыли военные и службы экстренной помощи.
Люди помогают пожарным тушить пламя на улице. Многие магазины и дома повреждены. По словам очевидцев, волонтеры проводят обыски завалов, чтобы проверить, не оказался ли кто-то в ловушке.
Группа людей убегает с места взрыва в безопасное место / Скриншот с видео
Дым от пожара виден издалека / Фото из соцсетей
Издание Харам Scoop сообщает, что гражданская оборона эвакуировала большое количество жителей из соседних зданий после того, как на конструкции появились трещины.