Мощный взрыв на российском танкере в Азовском море: без вести пропали три человека
В Азовском море 24 октября произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе. Танкер шел под российским флагом.
В результате взрыва на танкере люди оказались за бортом. Сейчас ведутся их поиски. Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Ранее Российский танкер взорвался в Южной Корее: жуткие фото и видео пожара
Что известно о взрыве на танкере в Азовском море
- По предварительным данным, экипаж танкера состоял из 13 человек. В частности, четыре человека находятся на борту, шесть человек спасены, ведутся поиски еще троих.
- Источник "ТАСС" рассказал, что танкер шел пустым. Он направлялся из порта "Кавказ" в порт Ростова. Взрыв, вероятно, произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов.
К месту аварии отправились спасатели МЧС РФ на трех судах. Также на месте находится судно "Братск".
Приблизительное место крушения российского танкера на карте: