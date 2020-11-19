Миллионы людей ежедневно пользуются своими аккаунтами в соцсетях для общения, просмотра новостей, развлечений и онлайн-покупок. В то же время в виртуальном мире всегда остается риск быть обманутым и дезинформированным. 6 год подряд Украина ведет войну не только на реальном поле боя, но и информационном.

Как максимально безопасно пользоваться интернетом, распознавать фейки и научить других людей, прежде всего военнослужащих, трезво оценивать современное новостное пространство – ответы на эти вопросы искали участники международной программы Peer2Peer. 5 год подряд проект объединяет молодежь из десятков стран мира. Присоединились к нему и курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Подробнее – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Фейки в информационном пространстве

Сообщения об утечке радиации на Ровненской АЭС, гибели американских военных и якобы преступлениях, совершенных армейцами из-за рубежа – все это в разгар масштабных учений на территории Украины "Объединенные усилия 2020". 23 сентября в информационное пространство одновременно вбросили 5 различных фейков. Под прицел хакеров попали интернет-страницы полиции Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей. Также киберпреступники вмешались в работу сайта городского совета Вараша, где и расположена одна из 4 украинских атомных электростанций.

"Когда началась активная фаза, были разного рода быстрые по темпу распространения выбросы, когда хакеры взламывали страницы полиции в региональных отделах во Львове и на юге Украины, и там выставляли информацию, которая не соответствовала действительности", – рассказал начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.



Начальник управления связей с общественностью ВСУ о киберпреступлениях / Скриншот с видео

Впрочем, в противовес дезинформаторам выступили украинские военные, поэтому фейки оперативно опровергли. "Благодаря слаженной работе службы связей с общественностью и сотрудничества, налаженного с коллегами из других структур – удалось оперативно получить информацию, обнародовать предостережения относительно фейка и распространить по разным каналам", – отметил Богдан Сеник.

Соответствующие сообщения являются лишь одним из немногих примеров российской информационной войны, отмечают медиаэксперты. Агитаторы из Федерации постоянно распространяют фейки об украинских вооруженных силах. По словам заместителя главного редактора Stopfake Виктории Романюк, одна из самых популярных тем российской пропаганды – это дискредитация украинской армии. С 2014 года это было нарративом номер один, который иногда имел более мощные, а иногда более слабые волны, отметила она. А также добавила, что это действительно одна из самых актуальных тем.



Заместитель главного редактора Stopfake о пропаганде / Скриншот с видео

Новый термин – инфодемия

Информационную кампанию в период пандемии эксперты называют всеобъемлющей. Запуск вируса странами НАТО, опасность технологий 5G, разнообразные конспирологические теории, сомнительные методы лечения да и вообще – мировой заговор. Во Всемирной организации здравоохранения даже ввели новый термин – инфодемия – масштабная дезинформация вокруг коронавируса. Новая инфекция позволила пропагандистам в очередной раз поупражняться в манипуляциях, запустив ряд фейков. Специалисты отметили, что больше всего лжи звучит из:

России,

Китая,

Ирана.

Москва и Пекин, в частности, финансируют многочисленные фабрики ботов, главная задача которых – подорвать демократические ценности и доверие граждан к государственным органам власти.

"Самая главная информационная угроза сейчас - это те информационно-коммуникационные кампании, которые осуществляют 2 государства: Россия и Китай. Пандемия коронавируса – главная тема таких кампаний, кроме того, мы видим и определенные действия со стороны Ирана", рассказала преподаватель и исследователь департамента политических наук Латвийского университета Сигита Стуберга.

Основным полем боя стало телевидение, а еще – соцсети и псевдоновостные сайты, которые распространяют ложную информацию. Именно с помощью фейковых аккаунтов создают сомнительные сообщения, их подхватывают СМИ, а затем распространяют рядовые пользователи.

По словам главного редактора TEXTY.ORG Романа Кульчинского, они находят примерно 3 – 4 манипулятивные новости в день. Часть из них – российская дезинформация, часть – нет, но принцип российской пропаганды – создать как можно больше площадок, как можно больше "вбросов" различных сообщений", сказал он.



Главный редактор TEXTY.ORG о пропаганде / Скриншот из видео

Распознавать ложь и манипуляции – навыки ценные для любого, в частности для тех, кто стоит на страже безопасности государства – военнослужащих. Чрезвычайно важно для военнослужащих всех категорий, чтобы они были осведомлены и руководствовались соответствующими инструкциями и документами, отметил начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Борьба с информационной агрессией

Кибератаки и дезинформация – часть информационной и гибридной войны. Еще в 2016 году на Саммите в Варшаве Североатлантический альянс признал киберпространство сферой военных операций на уровне с небом, морем и сушей. Поэтому страны-союзники и партнеры НАТО взялись разрабатывать программы, направленные на борьбу с информационной агрессией и пропагандой – так возник международный проект Peer2Peer.

Проект связан с творчеством молодежи, студентов и курсантов. У них еще не зашорены мозги, нет фреймов, нет каких-то там стандартов, они мыслят очень креативно и это очень полезный момент. Учась, они делают полезные дела,

отметил доцент кафедры военной журналистики военного института КНУ имени Тараса Шевченко Александр Курбан.

Программу запустили еще в 2015 году, она объединила неравнодушную молодежь из более 75 стран мира. В частности, и студентов высших военных учебных заведений, их задача – разработать действенные проекты для противодействия ключевым угрозам. В Украине основная цель программы – найти пути, как остановить российскую дезинформацию.

Участники программы изучают критерии оценки достоверности информации, учатся выявлять фейковые новости, а также осваивают приемы противодействия манипуляциям. Навыки приобретают сразу на практике. Каждая команда выполняет реальную задачу, создает программу на основе знаний и "кейсов", а в конце представляет результаты. Потому лучшие разработки планируют применять на практике.



Участники программы изучают критерии оценки достоверности информации / Скриншот из видео

В 2020 году к проекту уже не впервые присоединились и курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Они разработали центр противодействия деструктивной пропаганде и информационной агрессии – AM&PM, то есть "противодействие манипулятивным и пропагандистским сообщениям". Участники проекта создали медиаплатформы в социальных сетях. Теперь каждый украинец может узнать о дезинформации против государства, курсанты говорят: проект помогает военнослужащим, их семьям и ветеранам.

"Каждую неделю осуществляется мониторинг информационного пространства на наличие больших нарративов и пропаганды. Мы мониторим российские, украинские пророссийские и мировые СМИ. Также аналитическая группа занимается исследованиями, экспертными опросами и разработкой рекомендаций в рамках нашего проекта", – рассказала будущая военная журналистка Диана Каленик.

Борьба с информационной агрессией

Еще до начала проекта, курсанты провели исследование среди военнослужащих и экспертов в сфере медиа. Это помогло лучше понять потребности и предпочтения аудитории. Также выяснили, какие ресурсы и каналы выбирают украинцы для получения информации. Результаты показали – важным элементом борьбы с информационными атаками является повышение уровня медиаграмотности и критического мышления.

Главное правило фейковой новости: она всегда бьет по эмоциям и если новость задела заголовком или несет в себе скандальную составляющую, подогревает противостояние в обществе – она вполне может оказаться ложью, напоминают медиаэксперты. Это повод проверить информацию, изучить контекст и язык сообщения, определить, кому это может быть выгодным.

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Основная цель команды AM&PM – научить военных распознавать фейки, правильно бороться с ними и распространять достоверную информацию. В рамках проекта курсанты создают авторские материалы, проводят обучающие тренинги, общаются с экспертами и исследуют угрожающие нарративы. Чтобы эффективнее бороться с информационной агрессией в Украине будет создан Центр противодействия гибридным угрозам. Соответствующий проект уже разработали в аппарате Совета национальной безопасности и обороны – создание центра уже поддержали международные партнеры прежде всего в НАТО.

Противодействие дезинформации в странах Альянса

Подобные учреждения уже давно существуют в странах Нато, в частности в Латвии – в Риге уже 6 лет успешно функционирует Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций. Это мощный экспертный институт, который проводит исследования, организует конференции, разрабатывает тренинги по противодействию дезинформации. Кроме того, латвийские власти сосредоточили свои усилия на развитии медиаграмотности среди населения, прежде всего, через соцсети, заручившись поддержкой популярных блогеров.

Это, конечно же, законодательные меры, образование для общества и усиление профессиональной журналистики. Одно из креативных мероприятий – привлечение инфлюэнсеров к обучению,

– сказала исследовательница департамента политических наук Латвийского университета Сигита Стуберга.

Ни одна страна мира не имеет иммунитета от пропаганды и влияния дезинформации. Любое государство может стать жертвой распространения фейковых новостей, поэтому важно и в дальнейшем сопротивляться информационной агрессии и привлекать к этому общество. Именно такие международные проекты, как Peer2 Peer помогают укрепить информационную защиту страны и найти новые пути противодействия манипуляциям.