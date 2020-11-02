В Москве 2 октября произошел пожар на складе, где хранят газовые баллоны объемом 600 кубометров. Возгорание случилось на Варшавском шоссе.

На месте происшествия слышны периодические взрывы. Пожар уже ликвидируют экстренные службы. Об этом сообщает ТАСС. Читайте также На Львовщине чуть не сгорела церковь XVI века: фото Спасатели локализовали пожар на площади 300 квадратных метров. Сейчас пожарные ожидают прибытия бронезащиты. Детали о пожаре в Москве По предварительной информации, на складе хранили 20 газовых баллонов.

Информации о пострадавших пока нет.

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

Из-за пожара перекрыли движение на улице Газопровод.

Огонь распространился на расположенную рядом газозаправочную станцию.

Жителей соседних домов не эвакуируют.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В Москве горит склад с газовыми баллонами: видео В России произошел масштабный пожар: видео​ В России горит складское помещение: видео​