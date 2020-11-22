В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о заключенных в России крымских татарах и украинцах. Люди с плакатами собрались у памятника Булату Окуджаве на Арбате 21 ноября.

Отдельно вспоминали и об украинце Олеге Приходько, у которого в этот день был день рождения. Его российские власти обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об одиночных пикетах в Москве пишут "Крым.Реалии".

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Активисты вышли на улицы с плакатами, на которых были имена и фотографии удерживаемых российскими властями крымчан. Также там виднелись такие надписи:

"Неправедно гонимые – вот наша боль: украинские политзаключенные в России"

"Хватит издеваться над крымскими татарами",

"Лутфие Зудиева: "Нельзя ставить знак равенства между правозащитой, журналистикой и экстремизмом",

"Крымские татары – не террористы".



Одиночный пикет в Москве в поддержку крымских татар / Фото "Крым.Реалии"

На многих плакатах было фото украинского активиста Олега Приходько. Он попал в российский плен 9 октября 2019 года. Именно в этот день в его дом с обысками ворвались ФСБшники.



Активисты вышли на одиночные пикеты в Москве / Фото " Крым.Реалии"

21 ноября Приходько исполнилось 62 года, и это 2 день рождения, который он встречает за решеткой. На этот раз – в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

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