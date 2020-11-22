"Несправедливо гонимые": россияне вышли на одиночные пикеты, поддерживая крымских татар – фото
В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о заключенных в России крымских татарах и украинцах. Люди с плакатами собрались у памятника Булату Окуджаве на Арбате 21 ноября.
Отдельно вспоминали и об украинце Олеге Приходько, у которого в этот день был день рождения. Его российские власти обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об одиночных пикетах в Москве пишут "Крым.Реалии".
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Активисты вышли на улицы с плакатами, на которых были имена и фотографии удерживаемых российскими властями крымчан. Также там виднелись такие надписи:
- "Неправедно гонимые – вот наша боль: украинские политзаключенные в России"
- "Хватит издеваться над крымскими татарами",
- "Лутфие Зудиева: "Нельзя ставить знак равенства между правозащитой, журналистикой и экстремизмом",
- "Крымские татары – не террористы".
Одиночный пикет в Москве в поддержку крымских татар / Фото "Крым.Реалии"
На многих плакатах было фото украинского активиста Олега Приходько. Он попал в российский плен 9 октября 2019 года. Именно в этот день в его дом с обысками ворвались ФСБшники.
Активисты вышли на одиночные пикеты в Москве / Фото " Крым.Реалии"
21 ноября Приходько исполнилось 62 года, и это 2 день рождения, который он встречает за решеткой. На этот раз – в СИЗО российского Ростова-на-Дону.
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- Приходько обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у активиста оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.
- Российские силовики уже неоднократно задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.
- Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
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