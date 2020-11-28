Привязали "омоновца" к столбу: в Москве Pussy Riot вышли на акцию против насилия полиции
В Москве у Государственного Исторического музея 28 ноября состоялась акция против полицейского насилия. Ее организовали участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес.
Акцию назвали "Осторожно, хрупкое!". Об этом сообщила Новая газета.
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Девушки, одетые в национальные костюмы, скотчем привязали к столбу одетого в форму омоновца мужчину. Им был художник Фархад Исрафилли-Гельман.
Бумажный стаканчик и пластиковую бутылку беспричинно начали называть оружием, но ведь самое страшное оружие, направленное против простого народа
– полицейское государство, – сказали активистки.
Дело в том, что фигурантов дела о московских протестах 2019 года обвиняли в применении этих предметов против полицейских.
Акция протеста в Москве / Фото Pussy Riot
Активистки заявили, что они против пыток, насилия и "зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы".
Задержание участников Pussy Riot: что известно
- Участников Pussy Riot начали задерживать 7 октября – в день рождения президента России Владимира Путина.
- Тогда активисты вывесили флаги цветов радуги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, в Министерстве культуры.
- У них было одно требование – легализация однополых браков и проведение расследования убийств ЛГБТ-персон в Чечне.
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