В Москве у Государственного Исторического музея 28 ноября состоялась акция против полицейского насилия. Ее организовали участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес.

Акцию назвали "Осторожно, хрупкое!". Об этом сообщила Новая газета.

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Девушки, одетые в национальные костюмы, скотчем привязали к столбу одетого в форму омоновца мужчину. Им был художник Фархад Исрафилли-Гельман.

Бумажный стаканчик и пластиковую бутылку беспричинно начали называть оружием, но ведь самое страшное оружие, направленное против простого народа

– полицейское государство, – сказали активистки.

Дело в том, что фигурантов дела о московских протестах 2019 года обвиняли в применении этих предметов против полицейских.



Акция протеста в Москве / Фото Pussy Riot

Активистки заявили, что они против пыток, насилия и "зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы".

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