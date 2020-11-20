У президента-беглеца Виктора Януковича остался еще 1 заочный арест. Кроме того, есть решение суда, согласно которому его задержат, если он вернется в Украину.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Суд вынес постановление о задержании Януковича для избрания меры пресечения. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов, сообщает Интерфакс.

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До сих пор нет текста об отмене заочного ареста для Януковича. В суде уверяют, что прокурор и следователь не доказали наличие международного розыска президента-беглеца. Поэтому дело будет рассматриваться снова.

По словам Иванова, если бы действительно были такие обстоятельства, то ходатайству следователя и прокурора было бы отклонено. При этом заместитель подчеркнул, что суд признал обоснованным обвинение Януковича в организации силового разгона митингующих.

Иванов отметил, что отмена заочного ареста несет негативные последствия для следствия из-за того, что необходимо заново доказывать обстоятельства в суде первой инстанции. Представитель Офиса генпрокурора добавил, что прокуратура будет поддерживать ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.

Может ли Янукович вернуться в Украину

По словам Иванова, решение суда не означает, что Янукович может вернуться и остаться на свободе. Все потому, что за государственную измену, экс-президента приговорили к 13 годам заключения.

В производстве по госизмене Януковича, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, как отметил Иванов, после отмены заочного ареста прокуратура обратилась в суд для разрешения на задержание Януковича. Судья такое разрешение дала.

Что этому предшествовало