Может ли Янукович вернуться в Украину и остаться на свободе: объяснение Офиса генпрокурора
У президента-беглеца Виктора Януковича остался еще 1 заочный арест. Кроме того, есть решение суда, согласно которому его задержат, если он вернется в Украину.
Что говорят в Офисе генпрокурора
Суд вынес постановление о задержании Януковича для избрания меры пресечения. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов, сообщает Интерфакс.
К теме Почему заочный арест Януковича отменили: объяснения суда
До сих пор нет текста об отмене заочного ареста для Януковича. В суде уверяют, что прокурор и следователь не доказали наличие международного розыска президента-беглеца. Поэтому дело будет рассматриваться снова.
По словам Иванова, если бы действительно были такие обстоятельства, то ходатайству следователя и прокурора было бы отклонено. При этом заместитель подчеркнул, что суд признал обоснованным обвинение Януковича в организации силового разгона митингующих.
Иванов отметил, что отмена заочного ареста несет негативные последствия для следствия из-за того, что необходимо заново доказывать обстоятельства в суде первой инстанции. Представитель Офиса генпрокурора добавил, что прокуратура будет поддерживать ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.
Может ли Янукович вернуться в Украину
- По словам Иванова, решение суда не означает, что Янукович может вернуться и остаться на свободе. Все потому, что за государственную измену, экс-президента приговорили к 13 годам заключения.
- В производстве по госизмене Януковича, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
К слову, как отметил Иванов, после отмены заочного ареста прокуратура обратилась в суд для разрешения на задержание Януковича. Судья такое разрешение дала.
Что этому предшествовало
- Накануне Апелляционный суд отменил арест Януковича.
- Ранее Печерский районный суд Киева определил такую меру пресечения еще 12 мая 2020 года.
- Дело касается избиения участников Революции Достоинства.
Поделиться новостью