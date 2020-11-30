В Молдове исключили вариант карабахского сценария в Приднестровье с целью восстановления контроля. По мнению избранного президента Майи Санду, для этого нет предпосылок.

Что говорит Санду

Угрозы карабахского сценария в Приднестровье сейчас нет. Об этом Санду заявила интервью российскому РБК.

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По словам президента, решение конфликта должно быть только мирным.

То есть мы должны найти эти исключительно мирные дипломатические методы. Там нет никакой угрозы и нет никаких предпосылок для возобновления военных действий, – подчеркнула Санду.

Политик подчеркнула, что в противовес другим конфликтам на постсоветском пространстве в Молдове нет этнических или религиозных разногласий. Также глава Молдовы утверждает, что в Кишиневе гораздо больше русскоязычных людей, чем во всем Приднестровье.

Почему Приднестровье сравнивают с Нагорным Карабахом

Дело в том, что конфликты в регионах длятся десятки лет.

Россия ввела своих военных в Приднестровье еще в начале 2000 годов. В 2006 году якобы на референдуме 98% жителей Приднестровья якобы высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Однако Приднестровье – это территория Молдовы.

В Нагорном Карабахе конфликт возник из-за того, что большинство населения составляют армяне, хотя регион принадлежит Азербайджану.

К слову, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились бои, правда, их прекратили после соглашения о мире.

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