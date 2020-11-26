Россия хотела бы пойти на очередную военную эскалацию с Юга, чтобы проложить сухопутный коридор в Одесскую область и разблокировать подачу воды в Крым. Так считает генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Однако военный не знает, собирается ли Россия на самом деле это сделать. Об этом Ходжес заявил в интервью ТСН.

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Если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это (нападение с Юга) пойти,

– отметил бывший командующий.

По словам Ходжеса, Украина знает, что на Юге есть люди, которые, возможно, склонны к коррупции и дезинформации. Военный подчеркнул, что общество и власть должны иметь желание этому противостоять.

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Ходжес уверен, что это должен быть дипломатический путь. Как отметил экс-командующий, Кремль счастлив, потому что ему ничего не стоит подрывать украинское правительство.

"Все эти вещи вызывают проблемы и потребуют от Франции и Германии большей ответственности", – добавил генерал.

Ходжес отметил, что именно Франция и Германия должны оказывать дипломатическое давление на Россию.

Кстати Кремль в определенной степени победил в Нагорном Карабахе, – генерал-лейтенант Ходжес