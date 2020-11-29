Может ли Россия ворваться в Беларусь: предположение Тихановской
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что во вторжении в Беларусь российских войск нет необходимости. Поэтому, она сомневается, что это действительно произойдет.
В то же время Тихановская отметила, что сейчас не наблюдается активной поддержки Александра Лукашенко со стороны России. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".
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К тому же Тихановская подчеркнула, что в случае с Беларусью не говорится о геополитике.
Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас – абсолютно мирная революция, против кого и какие войска вводить,
– сказала Тихановская.
Заметим, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Россия может ввести свои войска в Беларусь.
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Какие отношения у Тихановской и Путина
- Россия пока заняла выжидательную позицию относительно ситуации в Беларуси. Однако, несмотря на это, Путин поздравил самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
- Лидер белорусской оппозиции заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
- Тихановская рассказала, что ей с президентом России Владимиром Путиным есть о чем поговорить. Она считает, что поддержка белорусского народа президентом России – это "решение мудрого руководителя".
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