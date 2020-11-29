Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что во вторжении в Беларусь российских войск нет необходимости. Поэтому, она сомневается, что это действительно произойдет.

В то же время Тихановская отметила, что сейчас не наблюдается активной поддержки Александра Лукашенко со стороны России. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

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К тому же Тихановская подчеркнула, что в случае с Беларусью не говорится о геополитике.

Наша борьба направлена ​​против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас – абсолютно мирная революция, против кого и какие войска вводить,

– сказала Тихановская.

Заметим, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Россия может ввести свои войска в Беларусь.

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