Во времена, когда каждый второй говорит о необъективности традиционных средств массовой информации, все большую популярность приобретают политические блоги. Именно они являются источником альтернативной информации для тех, кто разочаровался в СМИ.

О том, как это используют политики и почему такая тенденция может быть опасной, – читайте далее в статье 24 канала.

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Политические блоги – демократизация или упрощенная монополизация информации

Потеря популярности традиционных СМИ – тенденция мировая, и она неразрывно связана с развитием технологий. Теперь люди могут не только быстро и бесплатно выбирать источник информации, но и самим быть таким источником.

С годами технологии стали доступными, и теперь почти каждый имеет при себе качественную камеру в телефоне, а также инструменты дизайна и монтажа в компьютере.

Распространять собственный контент гораздо легче через социальные сети, создав блог на базе собственного круга знакомств. Или же можно привлечь внимание с помощью недорогой таргетированной рекламы, которая очень быстро найдет блогеру потенциальную аудиторию.

Знакомьтесь, это – децентрализация информационных каналов. Мы также называем это "гражданской журналистикой", когда каждый может говорить то, что думает, и может быть услышанным. На первый взгляд, такая демократизация медиасферы является благом, ведь обеспечит наличие разносторонней и объективной информации в медиапространстве.

Однако, работать это будет только в идеализированном демократическом обществе, в котором источники информации находятся под пристальным вниманием медийно грамотных граждан. Также важно, чтобы деятельность любых медиа регулировали законы, чтобы зрителям не "впаривали" откровенно вредную информацию и фейки.

В реальности же Украина только в процессе становления демократических институтов, поэтому то, что мы сейчас имеем является, скорее, иллюзией демократии. А создание единого законодательного контроля блоггеров вообще является проблемой даже для мировых государств, не говоря о законодательстве Украины, где понятие "интернет" довольно относительное и расплывчастое.

Отсутствие контроля и иллюзия демократии позволяет отдельным людям использовать демократические инструменты (такие как свобода слова и гражданская журналистика) в собственных интересах.

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А поскольку, блоги – это довольно дешевое удовольствие, олигархам скоро будет не обязательно покупать традиционные медиаресурсы с раздутыми штатами, расходами и сложной политикой репутации.

Теперь достаточно уложиться в раскрутку лидеров мнений. Именно они будут передавать "нужные" меседжи своей аудитории, которая склонна им верить по любым причинам: привлекательная внешность, харизма или достижения в области, связанной или не связанной с медиа.

Чего стоит только заявление политтехнолога Офиса Президента Михаила Подоляка о том, что ОП намерена создать "пул блогеров", которые будут говорить положительно о внутренней политике государства.

Недоверие к традиционным СМИ и конкуренция с блогерами

Примечательно, что процесс подъема блоггинга происходит на волне недоверия к традиционным СМИ. Согласно результатам социологического опроса USAID-Internews, за последние 5 лет популярность ТВ, радио и газет упала, а доверие к интернет-СМИ колеблется на одном уровне.

Единственное место, где ощутимо заметнен рост аудитории – это социальные сети.

Как менялись предпочтения потребителей медиа / Инфографика USAID

С 2015 года доля респондентов, которые пользуются Facebook для получения новостей выросла с 12% до 47%. Также заметную роль играет YouTube, куда за новостями приходят 30% людей.

Особое внимание стоит обратить на Telegram, которым пользуется в основном молодежь. Доля использования этой социальной сети для получения новостей с 2019 года выросла с 6% до 21%. За последний год мессенджер стал очень популярным среди политических блогеров, в частности, благодаря анонимности.

Традиционные СМИ никуда не исчезнут. Уже можем заметить, как они постепенно трансформируются и работают на продвижение в социальных сетях.

Однако, там им придется конкурировать с блогерами, которые имеют ряд преимуществ. Профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС Павел Ушанов в статье "Блоги как зона информационных рисков и ядро ​​новой политической технологии" выделяет такие исключительные особенности контента блогеров:

Доступность – для открытия блога не требуется больших технических знаний и материальных затрат;

Неограниченность в коммуникационной работе – сообщения не ограничиваются ни тиражом, ни объемом, ни видом информации, чтобы доносить ее до аудитории;

Привлечение аудитории к созданию контента – блогер легко может создать атмосферу личных взаимоотношений между автором и аудиторией через комментарии и другие формамы обратной связи. Человек чувствует себя творцом контента;

Персонификация – блоги существуют в контексте личности автора. Исследователи утверждают, что конкретный человек или группа людей, которые позиционируют себя как независимые от редакционной политики и власти, вызывают больше доверия;

Социализация – с самого начала распространения блогов, их авторы пытаются устанавливать связи с идеологически близкими группами и образовывать целые сети.

Как работают политические блоги в Украине и что с ними не так?

Условно политические блоги можно разделить на три категории:

Каналы с новостями. Анонимные каналы с "Инсайд" и аналитикой. Блоги с личным брендом: политики, журналисты, эксперты.

Оперативные новости

Сначала поговорим о новостных телеграм-каналах, получившие свою популярность относительно недавно. Поскольку такие ресурсы не имеют собственного репутационного бренда, а позиционируют себя просто как "ретранслятор оперативных объективных новостей", то очень часто там можно видеть джинсу и фейки.

А в период перед выборами они вообще чуть не превращаются в частные акционерные общества, где каждый второй пост может быть скрытой рекламой политиков.

Рассмотрим, например, канал "Инсайдер UA", у которого на каждой новости примерно 50 тысяч просмотров. Достаточно забить в поиск фамилия "Кличко" и почитать упоминание действующего мэра Киева. В основном это инфоповоды, которые создает сам мэр, то есть его цитаты, достижения, брифинги и пресс-конференции. Критику Кличко во время предвыборной кампании найти трудно.

Телеграм-канал, который любит Кличко ...

Зато, если искать по словам "Верещук" или "Притула", то почти каждый пост будет со скандалами, слухами или разоблачениями.

...и не любит его соперников​ / Скриншот

Особое место в редакционной политике этого телеграмм-канала занимал Пальчевский. "Инсайдер" публиковал скандалы и слухи с его участием, но однажды обнародовал откровенно фейковый соцопрос в пользу Пальчевского, где он набрал рейтинг 20%. Также канал цитировал Пальчевского после его голосования (что обычно делают, чтобы напомнить о политике в день выборов).

Телеграм-каналы присоединились к созданию "Феномена Пальчевского" / Скриншот

Это не единственный пример новостного телеграмм-канала, посты которого в предвыборный период могут показаться откровенно купленными. Абсурдности ситуации придает то, что посты в различных популярных новостных телеграм-каналах буквально скопированы с темников.

Они же его й "похоронили" / Скриншот

Разоблачение Верещук на "всеядном" канале / Скриншот

Последний пост о Верещук, кстати, не помешал каналу "Украина Сейчас" впоследствии опубликовать ее агитацию.

И нашим, и вашим (с) / Скриншот

Что происходит в кулуарах этого медиабизнеса и какие деньги крутятся вокруг этих постов – остается только догадываться. Однако это очень хорошо демонстрирует, что бывает, когда медиа без репутационного бэкграунда и ответственности перед своими читателями получает огромное количество подписчиков.

Анонимные телеграм-каналы

Сложнее история с анонимными аналитическими телеграм-каналами. Пожалуй, все хотя бы краем уха слышали о каналах "Легитимный", "Резидент", "Тайны депутата", "Тёмный рыцарь" и другие. Есть каналы и меньше, однако которые также активно набирают аудиторию: "Шептун", "ЗеРада", "Тень на плетень" и другие.

Каждый из этих каналов продвигает определенный политический порядок дня. Они реагируют на инфоповоды, создают резонанс и работают в группах. Например, когда СБУ открыла дело на Анатолия Шария, на канале политика появилось сразу 6 репостов из разных телеграм-каналов, которые написали аналитику в пользу Шария разными словами.

Аналогично Шарий отреагировал десятью репостами из союзных телеграм-каналов (в частности, принадлежащих конкретным лицам, а не анонимам) после публикации расследования Бигуса о себе. Таким образом каналы перехватывали инициативу в информационном противостоянии и присылали людям нужную интерпретацию события до того, как это сделали оппоненты из другого политического лагеря.

Анонимные каналы также замечательная информационная опора. Они могут умело хвалить любого политика вроде как сторонние наблюдатели, однако продвигая и повторяя выгодную ему повестку дня.

Также там часто публикуют якобы инсайды, на которые политики могут ссылаться, чтобы убедительнее донести мысль. Или же могут быть массовые публикации об одних и тех же явления, описанные разными словами и с разными акцентами. Это создает эффект резонанса. Обычный человек видит, что одну и ту же новость пишут на разных источниках, а следовательно инфоповод превращается в важный.

Ярко увидеть, чего стоит вся аналитика и "инсайды" в телеграмм каналах, можно наблюдая за внутренними спорами пользователей этой политтехнологии. Например, телеграм-канал "Тайны депутата" очень быстро от поддержки того же Шария переключился на кампанию по его дискредитации (сейчас посты удалены, но интернет все помнит).

"Биполярочка" – типичное состояние для телеграм-канала / Скриншот

Вывод из этого можно сделать простой – эти каналы сугубо политический инструмент, который не имеет никакого отношения к работе СМИ. Несмотря на это, они очень любят "разоблачать" издания и телеканалы в манипуляциях, пытаясь отбить часть аудитории и пользуясь тенденциями на увеличение популярности социальных сетей.

Личные блоги

Личные блоги политиков – также весьма важная часть этой системы. Политикам гораздо проще раскручивать свой блог и коммуницировать со своим электоратом напрямую, а не через СМИ, которые могут передать информацию не так, как им бы этого хотелось.

Те политики, которые уже поняли, как работает блоггинг, объединяются в группы и координируют продвижение определенных месседей. Политики обмениваются репостами и пиарят друг друга среди своей аудитории. Существуют также целые рассылки, где одним постом предлагают подписки на десятки телеграм-каналов, чтобы человек точно выбрал то, что будет ему ближе.

Чтобы заигрывать с аудиторией, политики ведут себя как настоящие блогеры: ругаются, проявляют эмоции, шутят, кривляются и тому подобное. Делают все, чтобы зрители чувствовали человеческую близость. А если выпускать контент для подписчиков ежедневно, то целевая аудитория быстро может превратиться в коренной электорат.

Есть и случаи, когда люди идут в политику, будучи блогерами. Так, например, свою партию создал Анатолий Шарий. Так же электорат формировал оппозиционер Сергей Тихановський из Беларуси. Или же, широкую популярность как политик с помощью блоггинга приобретает Алексей Навальный в России.

Информационная эпоха все больше раскрывает свою сущность, и мы все больше видим, как меняются медийные авторитеты благодаря технологиям. Традиционные СМИ в Украине также доверху утопают в олигархии. Однако стоит быть осторожным в поиске альтернативных и необычных источников информации.