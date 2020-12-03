Не локдаун: правительство рассматривает еще один вариант ужесточения карантина
Кабинет Министров Украины пока не ограничивается одним сценарием возможного усиления карантина. Есть несколько вариантов, среди которых и возможность избежать полного локдауна – это усиление карантина в начале января.
При этом о полном локдауне, как при большинстве других вариантов, не говорится. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в украинском правительстве.
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По этому варианту правительство может усилить карантин на три недели – в период со 2 по 23 января. Здесь логика в том, что деловая активность в этот праздничный период и без ограничений ощутимо снижается.
Более того, по утверждению источника издания, идею с усилением карантинных ограничений уже после Нового года поддерживает лично Президент Украины Владимир Зеленский.
Впрочем, окончательного решения в украинского правительства до сих пор нет. Этот вариант является лишь одним из 3 – 4 рабочих версий, которые рассматриваются.
Что еще известно о возможных датах локдауна
- Судя по всему, эта тема вызвала значительные споры среди представителей украинской власти. Некоторые хотят дождаться конца года, другие – требуют "закрыть" страну как можно скорее.
- Например, глава Минздрава Максим Степанов хочет, чтобы предприниматели могли спокойно закончить год, поэтому настаивает на более жестком карантине с 2 января 2021 года.
- Зато эту идею не поддерживает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он настаивает, чтобы ввести локдаун как можно скорее – с 7 декабря. Якобы, если долго тянуть, может быть и слишком поздно.
- Украинские предприниматели просят только одного – чтобы власть заблаговременно предупредила о локдауне и дала им возможность подготовиться. Впрочем, похоже, что все будет в лучших украинских традициях – из-за споров во власти карантин введут чуть ли не в день одобрения соответствующего решения.
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