Кабинет Министров Украины пока не ограничивается одним сценарием возможного усиления карантина. Есть несколько вариантов, среди которых и возможность избежать полного локдауна – это усиление карантина в начале января.

При этом о полном локдауне, как при большинстве других вариантов, не говорится. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в украинском правительстве.

К слову Результатов нет никаких, – Госпродпотребслужба Киева о карантине выходного дня

По этому варианту правительство может усилить карантин на три недели – в период со 2 по 23 января. Здесь логика в том, что деловая активность в этот праздничный период и без ограничений ощутимо снижается.

Более того, по утверждению источника издания, идею с усилением карантинных ограничений уже после Нового года поддерживает лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, окончательного решения в украинского правительства до сих пор нет. Этот вариант является лишь одним из 3 – 4 рабочих версий, которые рассматриваются.

Что еще известно о возможных датах локдауна