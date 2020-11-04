Ранее Денис Шмыгаль сказал, что через 15 лет в Украине не будет из чего платить пенсии. Его слова уже опровергли. Эксперты говорят, что можно рассчитывать на пенсию даже через 30 лет.

Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин. Об этом он сказал в интервью программы "Утро" на 24 канале.

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"Абсолютно уверен, что пенсия у вас будет. Другой вопрос – какого размера", – подчеркнул экономист.

Он отметил, что нужно понимать, что на сегодня в мире практически во всех странах солидарная система. Но ни одна страна этим не ограничивается.

Уровни пенсионной системы

► По словам специалиста, так называемый первый уровень пенсионной системы – солидарная.

► Второй уровень – обязательная накопительная.

"И практически во всех странах со стабильными экономиками серьезное приложение к пенсии для человека дает накопительная система", – подчеркнул Пендзин.

Что такое накопительная пенсионная система? Это когда каждый работник имеет индивидуальный пенсионный счет, на который либо работодатель, либо сам работник уплачивает взносы. Пенсия в этом случае зависит лишь от того, сколько при жизни человек накопил денег.

Однако, как подчеркнул экономист, проблема накопительных систем есть во всех странах со слабыми экономиками. Там инфляция и обесценивание национальной денежной единицы сводит на нет все желание создать какие-то накопительные фонды.

У наших соседей с Востока были попытки это делать. Заканчивалось это, как правило, банкротством пенсионных накопительных систем,

– пояснил Пендзин.

Он считает, что пока в Украине не будет стабильной экономики с низким уровнем инфляции, накопительная система, к сожалению, не будет хорошо срабатывать.

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