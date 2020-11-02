6 октября на саммите Украина-ЕС был отмечен прогресс в приближении Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза и до конца 2020 года должны разработать совместный план Украина-ЕС о сотрудничестве в сфере электронных сервисов. Далее – далее на языке оригинала.

Діджиталізація всіх сфер нашого життя шляхом максимального переведення державних послуг в онлайн режим (електронні права, онлайн реєстрація до дитячих садків, сплата штрафів, відкриття бізнесу та інше) вже сприймаються як належний атрибут нашого життя. Цифрова трансформація сфери освіти також стає незворотнім процесом.

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Концепція розвитку електронного урядування в Україні та Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки визначили наскрізний багатоплатформний характер використання освітніх цифрових технологій ("від комп’ютерних класів до цифрових технологій у кожному учнівському портфелі, кожному класі, у кожного вчителя, на кожній парті") та необхідність розвитку інформаційних систем для автоматизації основної роботи закладів освіти (електронного щоденника, електронного підручника, дистанційної форми навчання).

Інструкція з діловодства закладів освіти ще у 2018 році дозволила вести у безпаперовому вигляді шкільні журнали, що мають зберігатися не більше 10 років, за умови наявності відповідного технічного забезпечення. Однак, навіть при використанні електронних платформ, вчителі були змушені дублювати електронні документи на паперових носіях, що вимагало від них значних зусиль та часу і зменшувало мотивацію використовувати технології.

Поширення коронавірусної хвороби COVID-19 безумовно прискорило цифровізацію освіти, адже вчитель отримав складний досвід термінового опанування нових інструментів поєднання технологій змішаного навчання чи дистанційної роботи з огляду на запровадження карантинних обмежень. За інформацією ЮНІСЕФ у розпал пандемії COVID-19 школи закрили свої двері в 192 країнах світу, відправивши додому 1,6 мільярда учнів.

Інструктивні листи МОН, видані під час карантину, та Методичні рекомендації по заповненню Класного журналу початкових класів НУШ (схвалені 2 вересня цього року) конкретизували, що Класний журнал може заповнюватися в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення. Тож ми маємо законодавче підґрунтя для спільної ефективної роботи.

Окрім законодавчого забезпечення, викликом сьогодення стала розробка технологій, що дозволяють на одній платформі проводити в дистанційному режимі і управлінську, і освітню діяльність, оскільки за результатом проведених опитувань, МОН звертає увагу, що учням та їх батькам значно легше навчатися на одній платформі.

Відповідно постає питання про забезпечення закладу освіти та усіх учасників освітнього процесу належною технікою: комп’ютером чи ноутбуком, планшетом чи смартфоном, підвищення цифрової грамотності та компетентності педагогів. Заклади освіти повинні мати хоча б один комп’ютер (планшет чи ноутбук) на один клас, а також безперебійний доступ до мережі інтернет з досягненням швидкості доступу не менш, як 30 Мбіт/с (100 Мбіт/с, якщо навчається більше 100 учнів).

Система "Єдина школа" повністю відповідає законодавству та функціональним завданням закладів освіти, має гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи та захищена авторським правом. Бази даних Системи розміщені в хмарному середовищі ТОВ "Гігаклауд", яке має атестат комплексної системи захисту інформації.

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"Єдина школа" постійно нарощує функціональні можливості з урахуванням особливостей і потреб закладу освіти чи зміни законодавства. Система створює єдине інформаційне електронне середовище певного регіону за участю всіх суб’єктів освітнього процесу (учнів, батьків, закладів освіти, органів управління освітою), підтримує управлінську та освітню діяльність школи, надає можливості дистанційного навчання та дозволяє перейти на безпаперове ведення шкільних журналів, у тому числі з урахуванням особливостей НУШ, забезпечує інформаційну взаємодію між закладом освіти та органом управління освіти через щоденний моніторинг даних щодо освітньої діяльності.

Отже, з вищезазначених фактів можна зробити висновок, що в Україні є законодавча база та ІТ компанії, які зацікавлені в покращені освітнього середовища для наших дітей, залишається лише отримати належне фінансування від держави, аби електронне урядування в школах запрацювало повноцінно.

Автор: Олексій Луганський, співзасновник та директор компанії ТОВ "Татл технолоджі"