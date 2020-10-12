В Мукачево горела лыжная фабрика: тушили пожар более 100 человек – фото
В городе Мукачево на Закарпатье, в ночь на 12 октября загорелась крыша лыжной фабрики "Тиса". Тушили пожар 127 человек. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
Возгорание случилось в 02:00 12 октября в Мукачево на территории лыжной фабрики "Тиса". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В одноэтажном здании производственного цеха со складским помещением (общая площадь 20 тысяч квадратных метров) возник пожар на крыше,
– говорится в сообщении.
В 04:55 спасателям удалось локализовать пожар на площади 9 тысяч квадратных метров.
К счастью, жертв и пострадавших нет. В ГСЧС также отмечают, что чрезвычайники смогли не допустить распространения огня на склад и производственный цех.
К тушению огня привлекали 127 человек и 17 единиц техники.
В Мукачево горела лыжная фабрика / Фото ГСЧС
Пожар потушили, обошлось без жертв и пострадавших / Фото ГСЧС
В Мукачево горела лыжная фабрика: смотрите карту