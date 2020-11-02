В Мукачево местный правоохранитель 1 ноября выстрелил в себя во время суточного дежурства. 29-летний полицейский охранял бюллетени в территориальной избирательной комиссии.

Мужчину сразу доставили в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

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Огнестрельное ранение оказалось несмертельным. Правоохранителя уже прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

В сообщении Нацполиции говорится, что инцидент произошел 1 ноября, около 5 часов утра во время суточного дежурства на Мукачевской ТИК.

Раненого сразу госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии, где прооперировали.

Полиция начала служебную проверку

В полиции уже начали служебную проверку по данному факту. Правоохранители должны установить все причины и обстоятельства происшествия, которое произошло.

Отметим, что в ночь на 1 ноября в ресторане Харькова произошла стрельба. Мужчина открыл огонь из пистолета. После столкновения с посетителями 37-летний харьковчанин скончался.