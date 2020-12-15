"Украина находится под внешним управлением" – сегодня это любимый нарратив тех, кто хочет поссорить Украину с Западом и развернуть в сторону России. Мол, из-за кредитов МВФ и внедрения реформ, Украина давно потеряла суверенитет и стала, чуть ли не колонией Вашингтона.

Почему Украине нужна поддержка Запада и причем здесь внешнее управление – в "Теории заговора" на 24 канале.

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Сегодня, наверное, не осталось ни одного пророссийского, или антизападного политика, который не кричал бы с пеной у рта о потере Украиной суверенитета и внешнем управлении. Причем часто эти тезисы звучат на уровне безумных теорий заговора.

Мол, западные элиты разработали целый план по сокращению украинского населения чуть ли не до 10 миллионов, Верховная Рада открывает рынок земли, чтобы её тут же скупили всякие Соросы, масоны и "мировое правительство", а антикоррупционные органы в Украине создавались для внешнего политического давления на украинскую власть.

В такой атмосфере меморандум с МВФ, в котором закреплены правила и условия внедрения реформ в Украине, изображается как самое настоящее внешнее управление. И плевать, что без денег МВФ, нам нечем закрыть дыру в бюджете, плевать, что именно деньги МВФ помогают преодолеть пандемию коронавируса. Плевать, что неминуемый дефолт, без денег МВФ, отбросит нас от Европы и вернет в сферу влияния Кремля.

Кто верит в теорию заговора

Хотя тем, кто кричит о внешнем управлении это и нужно. Их можно разделить на 2 группы: те, кто связан с Кремлем и те, чей нечестный бизнес уничтожает реформы.

Просто вспомните кто самый громкий рупор этой теории заговора о внешнем управлении:

► во-первых, после побега Януковича, "Партия регионов", на самом деле никуда не делась, её бывшие члены и сторонники, такие как Елена Лукаш и Андрей Портнов, просто перекрасились и продолжают подрывную деятельность внутри страны;

► во-вторых, это верные псы режима кума Путина Виктора Медведчука – всякие Ильи Кивы, Вадимы Рабиновичи, Анатолии Шарии и так далее;

► во-третьих, это люди олигарха Игоря Коломойского, который недоволен принятием банковского закона, который мешает ему вернуть "Приватбанк". И принятие этого закона было одним из требований МВФ.

Поэтому не удивительно, что олигарх продолжает использовать свое влияние для подрыва сотрудничества с МВФ и усиления истерии о "внешнем управлении". Он легко делает это через своих доверенных лиц в парламенте, таких как Александр Дубинский, который на всех углах вопит о внешнем управлении и чуть-ли не западном колониализме. А сам Коломойский еще год назад в открытую призывал Украину отказаться от помощи Европы и взять деньги у Кремля.

Почему мвф ставит условия Украине

Давайте разберемся – почему МВФ, прежде чем выдать очередной кредит, выдвигает требования Украине? Всё просто. МВФ создали еще в 1945 году для того, чтобы помогать странам выходить из экономического кризиса. Сейчас в МВФ 189 стран-членов Фонда, и по логике пророссийских политиков в Украине, все они получается находятся под внешним управлением в обмен на заимствование денег на развитие.

Действительно, прежде чем выдать деньги, МВФ требует экономических и политических реформ. Зачем? Да затем, чтобы эти деньги не уходили как вода в песок, еще раз – МВФ не финансирует политические хотелки, а помогает странам выйти из кризиса. И, если страна просто проедает деньги из Фонда и никак не исправляет экономическую и политическую ситуацию, проводя реформы, следующий транш она просто не получает. Как это и случилось с Украиной.

То есть все реформы, внедрения которых от нас требует ЕС и МВФ нужны не для того, чтобы поработить Украину и взять под внешнее управление, а для того, чтобы Украина выйдя из кризиса, больше не просила денег. Всё просто.

Если еще проще: МВФ как-бы говорит – у вас проблемы – у нас деньги и инструменты. Мы даем вам деньги и инструменты, чтобы вы решили проблемы раз и навсегда. И открытие рынка земли, создание антикоррупционной инфраструктуры, сокращение дефицита бюджета и так далее – это и есть те инструменты, которые помогут нам больше не обращаться за деньгами в МВФ.

Но те же, кто кричит о внешнем управлении Украиной, кричат и о том, что сотрудничество с МВФ приводит только к упадку. Мол, МВФ выгодно, чтобы страна была в упадке, ведь так из неё можно веревки вить. Давайте развенчаем и этот миф, ведь всё зависит от руководства страны и от того, как она этими деньгами и инструментами воспользуется. Давайте возьмем 2 удачных примера сотрудничества с МВФ и 2 неудачных и сравним их.

2 удачных примера сотрудничества с МВФ

Польша

Итак, давайте вспомним удачный пример трансформации Польши в начале 90-х годов. После развала совка, Польша оказалась не готова интегрироваться в европейское сообщество, производство было монополизировано, а темп инфляции достигал почти 650%. Тогда в Польше и была разработана программа реформирования страны под названием "Шоковая терапия". И разрабатывалась она совместно с МВФ и страшным Джорджем Соросом.

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Министр финансов Лешек Бальцерович, по рекомендациям МВФ, начал внедрять целый ряд непопулярных реформ и в его адрес также звучали крики и упреки во внешнем управлении Польшей, особенно от представителей социалистического лагеря.

Для того, чтобы страна пережила кризис переходного периода, МВФ начал выделять кредитные транши. Уже к 1995 году реформы показали результат:

ВВП вырос почти на 7% за год;

темпы инфляции также сокращались – если в 1995 году инфляция составляла 28%, то уже в 2003 году – 1,3%.

Что было дальше все мы знаем – в 2004 году Польша становится членом ЕС, а уровень жизни Украины и Польши резко отличается. Угнетающее "внешнее управление" как говорится на лицо.

Турция

Еще один, более свежий пример успешного сотрудничества с МВФ показала Турция. В период 2001 – 2008 годов страна сотрудничала с Фондом по двум длительным программам, получив кредит в общей сложности на 45 миллиардов долларов. Правительство было вынуждено пойти на непопулярные шаги, в том числе и большую приватизацию. И как итог – реальный ВВП Турции за 10 лет вырос на 75%, а уже в 2013 году страна полностью вернула долг МВФ и уже 7 лет успешно развивается без влияния фонда. То есть Турция несколько лет была под "внешним управлением", а потом просто отказалась от него? Абсурд.

2 не успешных примера сотрудничества с МВФ

Аргентина

Эту страну МВФ начал активно кредитовать еще в начале 1990-х годов. Но, вместо того, чтобы внедрять реформы и развивать экономику для выхода из кризиса, правительство Аргентины спускало деньги на погашение прошлых долгов и затыкание бюджетной дыры. Из-за отсутствия какого-либо развития, к началу 2000-х долг страны вырос до 132 миллиардов долларов. В 2001 году страна объявила дефолт. После чего МВФ перестал с ней сотрудничать. А Аргентина начала объявлять дефолт за дефолтом. Что нам, кстати сейчас и предлагают те же крикуны о внешнем управлении.

Шри-Ланка

Еще одним негативным примером является Шри-Ланка. За последние 50 лет страна заключила с Фондом около 20 программ, при этом постоянно была в ситуации финансовой нестабильности. Но и здесь в провале виноват вовсе не МВФ. Ведь успешность программ Фонда всегда зависит от внутренней политической ситуации, от того готовы ли элиты идти демократическим путем.

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Шри-Ланка так и не смогла выйти из кризиса с помощью кредитов от МВФ, только потому что в стране каждый год принимают популистские бюджеты – когда хочется понравится избирателям, а потому расходы в разы преобладают над доходами. И вот эту дыру традиционно закрывали кредитными деньгами. И годами не тратили ни копейки на развитие.

Назвать такие отношения "внешним управлением" у меня язык не поворачивается. Ведь, как показал пример той же Турции – деньги МВФ приходят в страну в кризисные моменты, и если руководство ими правильно воспользуется и приведет к развитию экономики, уже через несколько лет можно легко отказаться от такого "внешнего управления".

А те кто в Украине кричит о колонизации и внешнем управлении Запада, банально, или отстаивают интересы Кремля, который 7 лет ведет войну с нашей страной и любой ценой хочет вернуть Украину в свою имперскую орбиту, или отстаивают интересы олигархата, которому невыгодны реформы, которых требует МВФ. Ведь тогда украсть у государства станет куда сложнее, а за старые грабежи может наступить ответственность.