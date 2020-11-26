В Днепре патрульные полицейские прибыли на вызов о хулиганстве и обнаружили многодетную семью, которая живет в ужасных условиях.

Полицию вызвали дети 9, 11, 13, 14 и 7 лет. Это произошло 25 ноября, сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

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Они пожаловались правоохранителям – якобы, их оскорбляет сожительница маминого брата, которая живет с ними в доме. Она злоупотребляла алкоголем, вела себя неадекватно и издевалась над детьми.

Когда полицейские прибыли на вызов, увиденное их шокировало. Дом, в котором живут дети, буквально тонул в мусоре. Кроме этого, у них вообще не было еды. Взрослых в доме не было.



Многодетная семья живет в нечеловеческих условиях / Фото патрульной полиции



По словам детей, родители поехали отдыхать / Фото патрульной полиции



Шокирующие условия, в которых живут 5 несовершеннолетних детей / Фото патрульной полиции

Как рассказали несовершеннолетние, родители уехали на отдых. Правоохранители позвонили им и попросили немедленно вернуться домой. После этого приехала мать и забрала детей в другую квартиру.

Полицейские составили протокол из-за невыполнения родительских обязанностей, а также админпротокол на сожительницу дяди – за хулиганство.