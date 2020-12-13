В мусорном контейнере нашли картину французского сюрреалиста Ива Танги за 340 тысяч долларов. Это произведение искусства забыл бизнесмен в аэропорту Дюссельдорфа.

Неназванный бизнесмен случайно оставил запакованную в картон картину Танги стоимостью 280 тысяч евро (340 тысяч долларов) на стойке регистрации. Это произошло тогда, когда 27 ноября мужчина садился на рейс из Дюссельдорфа в Тель-Авив, сообщает AP.

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Как исчезла и нашлась картина

Когда же бизнесмен уже приземлился в Израиле и связался с полицией Дюссельдорфа, картина исчезла.

Представитель полиции Андре Хартвиг заявил, что несмотря на множество электронных писем с подробностями о картине размером 40 на 60 сантиметров, ее не удалось найти.

Картину удалось отыскать лишь после того, как племянник бизнесмена приехал в аэропорт из соседней Бельгии и поговорил с полицией лично. Так, инспектор полиции проследил путь картины к свалке для вторичной переработки бумаги в аэропорту.

Это определенно одна из наших самых счастливых историй в этом году. Это была настоящая детективная работа,

- рассказал представитель полиции.

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