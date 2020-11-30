Министерство иностранных дел Чехии наградило лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Политический и общественный деятель получил медаль "За заслуги в дипломатии".

Также глава МИД Чехии Томаш Петршичек наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Мустафа Джемилев получил награду чешского дипломатического ведомства за "весомый вклад в защиту прав человека".

В МИД Чехии отметили, что из-за пандемии COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии, во время которой вручать награды должен был сам министр иностранных дел.

Поэтому все медали награжденным Чехия передаст в зарубежные дипломатические учреждения.

Что известно о Мустафе Джемилеве