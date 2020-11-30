Мустафа Джемилев получил почетную награду от МИД Чехии
Министерство иностранных дел Чехии наградило лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева. Политический и общественный деятель получил медаль "За заслуги в дипломатии".
Также глава МИД Чехии Томаш Петршичек наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
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Мустафа Джемилев получил награду чешского дипломатического ведомства за "весомый вклад в защиту прав человека".
В МИД Чехии отметили, что из-за пандемии COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии, во время которой вручать награды должен был сам министр иностранных дел.
Поэтому все медали награжденным Чехия передаст в зарубежные дипломатические учреждения.
Что известно о Мустафе Джемилеве
- Мустафа Джемилев – политический и общественный деятель СССР и Украины крымскотатарского происхождения. Он является одним из проводников крымскотатарского национального движения.
- В советские времена был участником диссидентского движения. За свои политические взгляды Джемилев был судим 7 раз, отбывал ссылку в российской Якутии.
- В 1991 – 2013 годах был главой Меджлиса крымскотатарского народа.
- После событий Революции Достоинства и оккупации Россией полуострова Мустафа Джемилев был одним из основных проукраинских политических деятелей в Крыму. В частности, он занял позицию неприкосновенности границ Украины и не признал "референдум".
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