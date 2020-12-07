Команда Ukraїner совместно с Украинским институтом представили серию "Родной Крым". В ней герои с помощью виртуальной реальности наблюдают за знаковыми для них местами в Крыму, делятся мыслями и историями о родном полуострове.

Щемящими воспоминаниями о Крыме в первой истории поделился режиссер и актер театра и кино, этнический крымский татарин Ахтем Сеитаблаев. Героем второй истории стал политический и общественный деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев. Больше читайте на Ukraїner.

Первая история Режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился трогательными воспоминаниями о Крыме: видео

История Мустафы Джемилева

Героем второй истории стал политический и общественный деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев. Его семья пережила раскулачивание в 1930-х и 2 депортации из родного Крыма. За политические взгляды Мустафу в свое время отчислили из вуза, а впоследствии неоднократно судили.

Он провел 15 лет в местах лишения свободы. Со времен независимости Украины Мустафа Джемилев активно участвует в ее политической жизни и является автором десятков законопроектов. Из-за российской оккупации всемирно известный правозащитник уже несколько лет не может приехать на полуостров.

Больше про Мустафу Джемилева и его Крыме: смотрите видео Ukraїner

Знаком с советской репрессивной машиной

По словам крымскотатарского лидера, за 6 лет умерло очень много его родных и друзей, а он не смог поехать на похороны.

Мы уверены, что эта оккупация обязательно кончится, потому что иначе быть не может. Это большой вызов вообще миропорядку, но, видимо, вопрос времени. Я думаю, что уже после возвращения многое будет по-другому в Крыму,

– отметил Джемилев.

Как правозащитник, участник диссидентского движения и политзаключенный Мустафа Джемилев хорошо знаком с советской репрессивной машиной и ее методами. Хотя у несогласных с тогдашней властью проводили многочисленные обыски, а то и расстреливали, способы преследования крымских татар в аннексированном с 2014 года Крыму в чем-то превосходят даже сталинские времена:

тайные похищения и убийства;

окружение дома людьми в масках и без ордеров на обыск и тому подобное.

Обыски в Крыму

Джемилев рассказал: "Проводят обыск с максимальным нанесением материального ущерба и унижением человеческого достоинства. Во всех наших соотечественников складывается такое впечатление, что они специально провоцируют на какое-то сопротивление для того, чтобы оправдать затем более жесткую реакцию с их стороны".

Политический и общественный деятель уверен: крымские татары могут сохраниться как этнос только на своей земле, поэтому независимо от политических взглядов их объединяет идея вернуться на свою родину. А для этого нужно:

во-первых, избавиться от оккупантов

во-вторых, восстановить свою национально-территориальную автономию в составе Украины, где будет гарантироваться сохранение и развитие языка, культуры и традиций кырымлы.

Важно! Ukraїner обращается ко всем, кто на условиях сохранения анонимности хотел бы распространить свои фотографические воспоминания о Крыме. Если вы зафиксировали исторические моменты оккупации или живете в Крыму и фиксируете то, что там происходит сейчас, поделитесь своим Крымом со всем миром.