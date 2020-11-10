Мусульманам Российской Федерации запретили вступать в брак с представителями других конфессий. Такое решение приняло российское духовное управление мусульман.

К такому выводу пришли еще в июле 2020 года, однако, опубликовали его только сейчас. Об этом сообщает Интерфакс.

К слову Ислам: действительно ли эта религия такая страшная, как о ней рассказывают

В документе отмечается, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы. Они возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия.

Что это значит

По кораническому акту мусульмане не имеют права жениться с "язычницами", пока те "не уверуют".

Выйти замуж за мусульманина может женщина, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, как и Мухаммеда. Она должна признавать существование единого Бога и заявлять о готовности выполнять правила Корана.

Супруги должны иметь схожие мнения по вопросу религии и духовности. Ведь это является важнейшим условием их совместной счастливой жизни.

Правильно ли это решение

В суннитском исламе есть 4 правовые школы, 3 из которых запрещают браки с немусульманами. Но самая распространенная в РФ ханафитская, которая это позволяет.

"Получается, что богословский вывод противоречит школе, в которую входят почти все их верующие. К тому же он претендует, чтобы иметь общеисламский характер, а это так же ненормально, если бы православная церковь стала бы делать заявления от имени всех христиан", – отметим исламовед Роман Силантьев.