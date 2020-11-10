Мусульманам России запретили вступать в брак с представителями других религий
Мусульманам Российской Федерации запретили вступать в брак с представителями других конфессий. Такое решение приняло российское духовное управление мусульман.
К такому выводу пришли еще в июле 2020 года, однако, опубликовали его только сейчас. Об этом сообщает Интерфакс.
К слову Ислам: действительно ли эта религия такая страшная, как о ней рассказывают
В документе отмечается, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы. Они возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия.
Что это значит
- По кораническому акту мусульмане не имеют права жениться с "язычницами", пока те "не уверуют".
- Выйти замуж за мусульманина может женщина, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, как и Мухаммеда. Она должна признавать существование единого Бога и заявлять о готовности выполнять правила Корана.
- Супруги должны иметь схожие мнения по вопросу религии и духовности. Ведь это является важнейшим условием их совместной счастливой жизни.
Правильно ли это решение
В суннитском исламе есть 4 правовые школы, 3 из которых запрещают браки с немусульманами. Но самая распространенная в РФ ханафитская, которая это позволяет.
"Получается, что богословский вывод противоречит школе, в которую входят почти все их верующие. К тому же он претендует, чтобы иметь общеисламский характер, а это так же ненормально, если бы православная церковь стала бы делать заявления от имени всех христиан", – отметим исламовед Роман Силантьев.
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