Религиозное объединение мусульман Польши извинилось за календарь на 2021 год, в котором украинский Крым обозначили территорией России. Инцидент назвали редакционной ошибкой, которую, кстати, уже исправили. В то же время о принадлежности Крыма к Украине в календаре так и не упомянули.

Муфтий Польши Томаш Мышкевич объяснил, почему произошла такая ошибка в календаре, и извинился за это. Соответствующее письмо напечатали на сайте Объединения мусульман.

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Что сказал муфтий Польши

Томаш Мышкевич извинился перед всеми, кто почувствовал себя обиженным, и подчеркнул, что они "не имели цели создавать дополнительную напряженность и в без того сложной политической ситуации".

Это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Произошла редакционная ошибка на этапе создания, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", которая появилась на страницах календаря. Еще раз прошу прощения,

- говорится в обращении муфтия Польши.

Мышкевич добавил, что мусульмане поддерживают свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе и для польско-татарской общины. Религиозное объединение мусульман в Польше было и является аполитичным. А отстаивание права мусульманской общины на религию и неприкосновенность ее объектов являются основными задачами объединения.

Ошибку в календаре уже исправили

В то же время на календаре так и не появилось указание о том, что Крым территориально принадлежит Украине. Об этом в фейсбуке написал член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" забрали с календарной доски крымской мечети, а нужно было добавить "Украина" в скобки,

- написал он.



В мусульманскому календарю на 2021 год забрали надпись "Российская Федерация" / Mzr.pl

Что известно о скандале с календарем мусульман Польши