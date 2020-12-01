Мусульмане Польши издали календарь с "российским" Крымом: фото
Религиозное объединение мусульман Польши попало в скандал из-за календаря на 2021 год, в котором мечети украинского Крыма обозначили территориями России-оккупанта. Организацию призвали разобраться с этой ситуацией и изъять из обращения напечатанный тираж, а также цифровую версию календаря.
Электронная версия календаря размещена на официальном сайте объединения, которое является центральной организацией мусульман Польши.
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Какие города оккупированного Крыма подписали российскими
В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с надписью о территориальной принадлежности к России.
Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год / Фото Mzr.pl
Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год / Фото Mzr.pl
На календарь уже пожаловались председателю объединения мусульман Польши
Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов направил письмо Томашу Миськевичу с требованием удалить календарь с сайта объединения и изъять из оборота напечатанные копии. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке. Я направляю запрос на разъяснение в высший мусульманский колледж,
– написал он.
Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год / Фото Mzr.pl
Мусульмане Польши обозначили Крым российским в календаре на 2021 год / Фото Mzr.pl
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