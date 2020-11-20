Полиция и СБУ 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Администрацию заведения подозревают в присвоении средств на реконструкцию мемориального комплекса. В Музее уверяют, эти деньги – у подрядчика.

Что сказал директор о скандале со средствами

Деньги перечислили еще в 2018 году. Об этом рассказал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии изданию "Новое время".

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По тендерной процедуре, был определен победитель – частное общество Украина-Реставрация – и по результатам тендера мы должні были заключить сделку. Это было сделано. Срок выполнения работ был четким – восемь месяцев: мемориал должен быть построен или 20 февраля, или ко Дню независимости Украины,

– сказал Пошивайло.

Для работ уже приобрели все материалы

Необходимые материалы для строительства уже приобрели, однако работы заблокировали - из-за наоженного ареста.

"В мае 2019 года Минкульт публично объявил о начале строительства, построили строительный городок, паркан. И именно после этого мы неожиданно получили письмо от Генпрокуратуры, которая перед тем говорила, что все следственные действия закончены. И здесь оказывается, что им как раз нужен новый срок проведения следственных действий", – пояснил Пошивайло.

Обыскали не только Музей, но и жилье директора

Отметим, что силовики обыскивали квартиру Игоря Пошивайло и сам музей. Изъяли документацию.

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