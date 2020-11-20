Средства – у подрядчика: в Музее Революции Достоинства ответили на обвинения в хищении
Полиция и СБУ 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Администрацию заведения подозревают в присвоении средств на реконструкцию мемориального комплекса. В Музее уверяют, эти деньги – у подрядчика.
Что сказал директор о скандале со средствами
Деньги перечислили еще в 2018 году. Об этом рассказал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии изданию "Новое время".
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По тендерной процедуре, был определен победитель – частное общество Украина-Реставрация – и по результатам тендера мы должні были заключить сделку. Это было сделано. Срок выполнения работ был четким – восемь месяцев: мемориал должен быть построен или 20 февраля, или ко Дню независимости Украины,
– сказал Пошивайло.
Для работ уже приобрели все материалы
Необходимые материалы для строительства уже приобрели, однако работы заблокировали - из-за наоженного ареста.
"В мае 2019 года Минкульт публично объявил о начале строительства, построили строительный городок, паркан. И именно после этого мы неожиданно получили письмо от Генпрокуратуры, которая перед тем говорила, что все следственные действия закончены. И здесь оказывается, что им как раз нужен новый срок проведения следственных действий", – пояснил Пошивайло.
Обыскали не только Музей, но и жилье директора
Отметим, что силовики обыскивали квартиру Игоря Пошивайло и сам музей. Изъяли документацию.
Что говорят следователи об обысках в Музее Революции Достоинства
- Следователи задокументировали, что руководители Музея заключили договоры о реконструкции на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни на 150 миллионов гривен.
- Из них подрядчики уже получили 80%.
- Работы фактически не проводились в те сроки, которые были оговорены в соглашениях. Значительную часть денег подрядчики потратили вовсе не на то, что предусматривали соглашения.
- В полиции также рассказали, что согласно ревизии, на счету подрядчика остались лишь немногим более 9 миллионов гривен со всей суммы.
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