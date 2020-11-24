Музей Революции Достоинства передал подрядчику, который занимается проектом Мемориала Небесной Сотни, авансовый платеж в размере 80% стоимости. В музее уверены, что действовали законно и имели на это право.

Дело в том, что предварительную оплату товаров регулируют постановления Кабинета Министров. Об этом заявила заместитель директора Национального музея Революции Достоинства Оксана Моргун, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Законное основание переводить деньги в размере 111 миллионов гривен у нас было. Генподрядчик открыл счет в Государственной казначейской службе, и мы туда перевели средства", – рассказала Моргун.

Она объяснила, что подрядчик не смог бы забрать деньги со счета без всяких оснований. Он должен предоставить службе счета на все платежи и информацию, на что он будет тратить деньги. Все потому, что счет – не личный, а потому распоряжаться этими деньгами для собственных нужд он не может.

Представители музея составили предварительный план работ с генподрядчиком. Однако на земельный участок наложили арест уже после того, как договор заключили.

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