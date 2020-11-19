В Музее Революции Достоинства в Киеве проходят обыски. О причинах пока официально ничего не сообщили. По данным СМИ, дело касается присвоения бюджетных средств. Музей Революции Достоинства является частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Что известно об обысках в Музее Революции Достоинства

Об обысках сам Музей Революции Достоинства написал в фейсбуке. Также они обнародовали соответствующие фото.

Кстати Бракованные запчасти поставляли из России на "Львовскую железную дорогу": СБУ разоблачила схему

У нас – обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому детали позже,

– отметили в музее.

Как видно из обнародованных фото, обыск проводят следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.



Обыск в Музее Революции Достоинства проводят следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности / Фото Музея Революции Достоинства

По данным "Украинской правды", следственные действия проводят по делу по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц музея. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Советуем ознакомиться День Достоинства и свободы 2020: программа мероприятий

В Нацполиции обыски пока не комментируют. Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями ведомства для комментария.