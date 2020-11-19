В Музей Революции Достоинства полиция пришла с обыском
В Музее Революции Достоинства в Киеве проходят обыски. О причинах пока официально ничего не сообщили. По данным СМИ, дело касается присвоения бюджетных средств. Музей Революции Достоинства является частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
Что известно об обысках в Музее Революции Достоинства
Об обысках сам Музей Революции Достоинства написал в фейсбуке. Также они обнародовали соответствующие фото.
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У нас – обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому детали позже,
– отметили в музее.
Как видно из обнародованных фото, обыск проводят следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.
Обыск в Музее Революции Достоинства проводят следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности / Фото Музея Революции Достоинства
По данным "Украинской правды", следственные действия проводят по делу по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц музея. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.
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В Нацполиции обыски пока не комментируют. Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями ведомства для комментария.
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