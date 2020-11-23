В музее Революции Достоинства 23 ноября проводят экспертизу строительства. Это произошло через несколько дней после обысков в музее, когда полицейские изъяли документацию и заблокировали несколько помещений.

Проектирование музея еще даже не началось. Об этом сообщила пресс-служба Музея Революции Достоинства.

Заметим Вызывает некоторое удивление, – реакция Минкульта на обыски в Музее Революции Достоинства

А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а Музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм",

– говорится в сообщении.

Что известно об обысках в музее