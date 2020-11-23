В музей Революции Достоинства пришли с проверкой: первые детали
В музее Революции Достоинства 23 ноября проводят экспертизу строительства. Это произошло через несколько дней после обысков в музее, когда полицейские изъяли документацию и заблокировали несколько помещений.
Проектирование музея еще даже не началось. Об этом сообщила пресс-служба Музея Революции Достоинства.
Заметим Вызывает некоторое удивление, – реакция Минкульта на обыски в Музее Революции Достоинства
А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а Музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм",
– говорится в сообщении.
Что известно об обысках в музее
- 19 ноября полиция провела обыски в Музее Революции Достоинства. Обыск состоялся за несколько дней до годовщины Революции Достоинства.
- В СБУ пояснили, что сейчас расследуют хищение бюджетных денег при реконструкции комплекса.
- Силовики изъяли музейную документацию.
- В офисе Президента удивились, что обыски провели накануне памятной даты. ОП заверил, что если деньги растратили, то это докажут и результат увидит вся страна. Однако события вокруг Музея Революции Достоинства должны закончиться четким юридическим заключением.
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