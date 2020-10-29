Муж судьи КСУ купил квартиру за 13 миллионов, а в декларации только пенсия, – СМИ
Журналисты выяснили, что муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней недавно купил 3-комнатную квартиру в Киеве. Ее приблизительная стоимость – 13 миллионов гривен. Однако в его декларации указана только пенсия с РФ и доходы от продажи квартиры и машины.
Муж судьи КСУ купил дорогую квартиру в столице
О значительных материальных тратах семьи судьи Конституционного суда, которые совсем не соответствуют доходам, пишут журналисты Bihus.Info.
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Муж судьи КСУ Ирины Завгородней купил в июле 2020 года 3-комнатную квартиру площадью 124 квадратных метра в комплексе "Новопечерские липки".
Журналисты пишут, что приблизительная ее стоимость – почти 13 миллионов гривен. Квартиры похожей площади с ремонтом стоят минимум 14 миллионов гривен.
В 2018 году Сергей Завгородний также покупал квартиру в "Новопечерских Липках" в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен. Хотя теперь цены на аналогичные квартиры в этом же доме начинаются с почти 4 миллионов гривен.
Муж судьи купил дорогую квартиру / Фото "Украинской правды"
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Какие доходы семьи задекларировала его жена-судья
Согласно декларации жены за 2019 год, Завгородний получил
- 75 тысяч гривен пенсии от Пенсионного фонда в Москве (он – гражданин России);
- 1,8 миллиона гривен от продажи меньшей квартиры;
- 700 тысяч гривен от продажи автомобиля. Его он сразу же обновил, купив новый BMW X4 за 1,6 миллиона гривен.
Доходы в самой судьи
- если верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в 2019 году составляла более 4 миллионов гривен.
- еще почти 3 миллиона Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак.
- наличными судья держит 120 тысяч долларов и 2,8 миллиона гривен.
Задекларированные доходы мужа Завгородней / Фото "Украинской правды"
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Вечером 28 октября НАПК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- В МИД Украины предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.
- Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО по этому поводу.