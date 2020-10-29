Журналисты выяснили, что муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней недавно купил 3-комнатную квартиру в Киеве. Ее приблизительная стоимость – 13 миллионов гривен. Однако в его декларации указана только пенсия с РФ и доходы от продажи квартиры и машины.

Муж судьи КСУ купил дорогую квартиру в столице

О значительных материальных тратах семьи судьи Конституционного суда, которые совсем не соответствуют доходам, пишут журналисты Bihus.Info.

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Муж судьи КСУ Ирины Завгородней купил в июле 2020 года 3-комнатную квартиру площадью 124 квадратных метра в комплексе "Новопечерские липки".

Журналисты пишут, что приблизительная ее стоимость – почти 13 миллионов гривен. Квартиры похожей площади с ремонтом стоят минимум 14 миллионов гривен.

В 2018 году Сергей Завгородний также покупал квартиру в "Новопечерских Липках" в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен. Хотя теперь цены на аналогичные квартиры в этом же доме начинаются с почти 4 миллионов гривен.

Муж судьи купил дорогую квартиру / Фото "Украинской правды"

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Какие доходы семьи задекларировала его жена-судья

Согласно декларации жены за 2019 год, Завгородний получил

75 тысяч гривен пенсии от Пенсионного фонда в Москве (он – гражданин России);

(он – гражданин России); 1,8 миллиона гривен от продажи меньшей квартиры;

700 тысяч гривен от продажи автомобиля. Его он сразу же обновил, купив новый BMW X4 за 1,6 миллиона гривен.

Доходы в самой судьи

если верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в 2019 году составляла более 4 миллионов гривен.

еще почти 3 миллиона Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак.

наличными судья держит 120 тысяч долларов и 2,8 миллиона гривен.

Задекларированные доходы мужа Завгородней / Фото "Украинской правды"

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