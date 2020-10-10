Двух жителей Харьковской области, в том числе несовершеннолетнюю, подозревают в подрыве банкоматов и похищении денег в разных областях Украины. Поймали с поличным злоумышленников в Ахтырке, что на Сумщине.

Межрегиональную группу, в состав которой входили два человека, подозревают в махинациях с банкоматами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В течение 2020 года они взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами,

– говорится в сообщении.

Одно из таких преступлений злоумышленники совершили на Полтавщине.

Детали кражи в Полтавской области

Начальник полиции Полтавщины Иван Выговский сообщил, что 14 августа в Гадяче неизвестные взорвали банкомат, проникли внутрь помещения и похитили четыре контейнера с деньгами. Общая сумма – 322 тысяч гривен.

Где задержали злоумышленников и что о них известно

Утром 10 октября задержали злоумышленников с поличным – при попытке совершения очередного преступления в Ахтырке Сумской области.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба – жители Харьковщины.

К слову, мужчины ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Сейчас следователи полиции Полтавщины установили причастность фигурантов к совершению менее пяти преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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