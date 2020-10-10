Мужчина и его несовершеннолетняя напарница грабили банкоматы в 4 областях: фото, видео
Двух жителей Харьковской области, в том числе несовершеннолетнюю, подозревают в подрыве банкоматов и похищении денег в разных областях Украины. Поймали с поличным злоумышленников в Ахтырке, что на Сумщине.
Межрегиональную группу, в состав которой входили два человека, подозревают в махинациях с банкоматами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В течение 2020 года они взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами,
– говорится в сообщении.
Одно из таких преступлений злоумышленники совершили на Полтавщине.
Детали кражи в Полтавской области
Начальник полиции Полтавщины Иван Выговский сообщил, что 14 августа в Гадяче неизвестные взорвали банкомат, проникли внутрь помещения и похитили четыре контейнера с деньгами. Общая сумма – 322 тысяч гривен.
Где задержали злоумышленников и что о них известно
Утром 10 октября задержали злоумышленников с поличным – при попытке совершения очередного преступления в Ахтырке Сумской области.
Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба – жители Харьковщины.
К слову, мужчины ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.
Сейчас следователи полиции Полтавщины установили причастность фигурантов к совершению менее пяти преступлений на территориях Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Расследуются уголовные производства по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчина и его несовершеннолетняя напарница грабили банкоматы в 4 областях: Фото Нацполиции
Полицейские задержали злоумышленников: смотрите видео