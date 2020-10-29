Во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви. Есть погибшие и раненые.

Нападение в Ницце: детали

Инцидент произошел вблизи базилики Нотр-Дам примерно в 9:00 по местному времени 29 октября. Об этом сообщает ряд французских СМИ, в частности телеканал BFMTV.

Известно, что в результате нападения погибла по меньшей мере одна женщина. Также есть много раненых: их количество не уточняется.

Что касается самого нападающего, то его полиция, по одним данным, задержала, по другим – ликвидировала. Мотивы мужчины – неизвестны.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, инцидент можно считать террористическим актом. Сейчас территорию возле церкви окружили правоохранители.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

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