Неизвестный с ножом напал на людей в Кривом Роге: 2 погибших, 5 раненых
В Кривом Роге 7 ноября неизвестный мужчина убил ножом 2 человек и еще 5 ранил. Среди пострадавших – малолетний ребенок.
Событие произошло примерно в 5 часов вечера. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в фейсбуке.
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Патрульные оперативно отреагировали на событие и сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника.
Меньше чем за 20 минут им удалось задержать мужчину, предположительно причастного к преступлению.
Задержание предполагаемого нападающего / Фото патрульной полиции
Неизвестный убил 2 человек с помощью ножа / Фото патрульной полиции
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