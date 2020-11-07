В Кривом Роге 7 ноября неизвестный мужчина убил ножом 2 человек и еще 5 ранил. Среди пострадавших – малолетний ребенок.

Событие произошло примерно в 5 часов вечера. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в фейсбуке.

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Патрульные оперативно отреагировали на событие и сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника.

Меньше чем за 20 минут им удалось задержать мужчину, предположительно причастного к преступлению.



Задержание предполагаемого нападающего / Фото патрульной полиции