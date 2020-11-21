Неизвестный мужчина вечером 21 ноября пытался ворваться в здание Харьковской ОГА. Он разбил окна входной двери большим тяжелым предметом.

Мужчина вел себя неадекватно и все время кричал "Аллах Акбар". Об этом сообщает телеграм-канал "ТРУХА. Харьков".

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По информации телеграм-канала, неизвестного задержали правоохранители. Для того чтобы успокоить мужчину, понадобилось аж 6 полицейских.

Мужчина разбил окна Харьковской ОГА: смотрите видео

24 канал пытается выяснить все обстоятельства инцидента и дополнит этот материал, когда появятся детали.

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