Незаурядный случай произошел в Одессе. Здесь патрульные остановили мужчину, который сел пьяным за руль. Однако тот начал вести себя довольно агрессивно.

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Остановили 34-летнего злоумышленника на улице Атамана Головатого. Известно, что речь идет о жителе Тарутине (поселок в Болградском районе Одесской области). А управлял он автомобилем BMW 316. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Но мужчина отказывался выходить из машины и показывать водительские права. Более того, он начал бросаться на полицейских и провоцировать драку.

В итоге лейтенанту полиции неадекватный автомобилист нанес травмы плечевого сустава правой руки. А младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил в колено.

Правда, правоохранителям нарушителя все же удалось задержать. Затем его доставили на медосмотр для проверки состояния опьянения.

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По факту инцидента полиция открыла уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса относительно сопротивления работнику правоохранительного органа.

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Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить: