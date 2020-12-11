В России 11 декабря у регионального здания ФСБ в Республике Карачаево-Черкесия произошел теракт. Сейчас известно о 6 пострадавших.

Все пострадавшие получили осколочные ранения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Заметим В Гааге мужчина с ножом набросился на прохожих: есть пострадавшие Детали инцидента Утром в полицию позвонил неизвестный. Он сообщил, что у здания ФСБ заметили подозрительный пакет.

Полицейские прибыли по указанному адресу. Там к ним бросился неизвестный.

Он толкнул одного из силовиков, а затем подбежал к зданию ФСБ и подорвался. Теракт мог совершить член одной из экстремистских группировок, сообщает российский Интерфакс. По предварительным данным, инцидент произошел в селе Учкекен. Теракт у здания ФСБ в России: смотрите видео