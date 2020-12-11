Неизвестный совершил теракт в России у здания ФСБ: есть пострадавшие – видео
В России 11 декабря у регионального здания ФСБ в Республике Карачаево-Черкесия произошел теракт. Сейчас известно о 6 пострадавших.
Все пострадавшие получили осколочные ранения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Детали инцидента
- Утром в полицию позвонил неизвестный. Он сообщил, что у здания ФСБ заметили подозрительный пакет.
- Полицейские прибыли по указанному адресу. Там к ним бросился неизвестный.
- Он толкнул одного из силовиков, а затем подбежал к зданию ФСБ и подорвался.
Теракт мог совершить член одной из экстремистских группировок, сообщает российский Интерфакс.
По предварительным данным, инцидент произошел в селе Учкекен.
Теракт у здания ФСБ в России: смотрите видео
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